“Άγριες Μέλισσες”: ξεκαθάρισμα λογαριασμών την Πέμπτη (εικόνες)

Καθηλωτικές είναι οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Τι θα δούμε την Πέμπτη στις 22:30…

Ο Λάμπρος με τον Ζάχο παίζουν το τελευταίο τους χαρτί και απευθύνονται στον Κουρτέση για την έκθεση του Ξανθού.

Η Δρόσω προσποιείται πως δεν την πείραξε το συμβάν με τον Δάκη και προτείνει στην Ουρανία ν’ αγοράσει την μπουτίκ.

Ο Νικηφόρος ανακοινώνει στη Ρένα την απόφασή του.

Ο Θέμης ξεκαθαρίζει τη θέση του στη Μυρσίνη, ενώ ο Μελέτης φεύγει από τους Άβαντες.

Ο Πέτρος είναι αποφασισμένος να εγκαταλείψει τις προσπάθειες και διώχνει τον Βαρουξή εκτός Ελλάδας, ενώ σκέπτεται να τον ακολουθήσει και ο ίδιος. Ο Βαρουξής, όμως, δεν έχει πει την τελευταία του λέξη.

