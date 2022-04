Υγεία - Περιβάλλον

Ψυχολογικές αντιδράσεις ανδρών και γυναικών στην υπογονιμότητα

Γράφει η Μαρία Σουροπάνη, Ψυχολόγος, Συμβουλευτική Υπηρεσία & Ψυχολογική Υποστήριξη Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ.

Αντιδρούν διαφορετικά οι άνδρες και οι γυναίκες στο θέμα της υπογονιμότητας;

Παρόλο που η πλειοψηφία των ερευνών δείχνει τις γυναίκες να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες σε σχέση με τους άνδρες, όταν η υπογονιμότητα οφείλεται στον ανδρικό παράγοντα φαίνεται πως εκείνοι παρουσιάζουν πιο έντονες αρνητικές αντιδράσεις.

Κάποιες από τις αντιδράσεις τους είναι η αίσθηση στίγματος, απώλειας και χαμηλής αυτοεκτίμησης. Οι άνδρες πιο σπάνια θα αναζητήσουν κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη ενώ οι πιο συχνοί μηχανισμοί άμυνας που χρησιμοποιούν, είναι η άρνηση, η απομάκρυνση και το κλείσιμο στον εαυτό τους.

Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες φαίνεται πως έχουν την ανάγκη να εκφράσουν τη θλίψη και τις ανησυχίες τους στους άλλους και συνδέονται περισσότερο με την «ανάγκη για σχέσεις».

Πως προσεγγίζουν τα ζευγάρια τη διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;

Πιο συγκεκριμένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης ακολουθούν τα ζευγάρια όταν πρόκειται να ξεκινήσουν την προετοιμασία της διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Το κάθε ζευγάρι ξεχωριστά προσπαθεί να προετοιμαστεί όσο το δυνατό από κάθε άποψη, πρακτικά, ψυχολογικά, ιατρικά και σωματικά. Στην προετοιμασία αυτή φαίνεται πως οι σύντροφοι καλούνται να αντιμετωπίσουν το ψυχολογικό κομμάτι της όλης διαδικασίας ενώ οι γυναίκες εκτός από το ψυχολογικό καλούνται να διαχειριστούν και το σωματικό.

Παρόλο που η πλειοψηφία των ανδρών βιώνει εξίσου αγχωτικά τη διαδικασία, προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε αυτή, με περισσότερη λογική και ρεαλισμό. Τα συναισθήματα, βέβαια, τόσο για τον άνδρα όσο και για τη γυναίκα ποικίλουν. Άλλες φορές οι σκέψεις και τα συναισθήματα είναι θετικά και άλλοτε αρνητικά. Αυτή η εναλλαγή συναισθημάτων είναι που φέρνει στην επιφάνεια άγχος και έντονο στρες. Ωστόσο, κάθε συναίσθημα είναι φυσιολογικό και όταν αυτό επικοινωνείτε ανοιχτά, μεταξύ των ζευγαριών μειώνεται η ένταση και το άγχος τους. Εξάλλου και οι δυο σύντροφοι έχουν ανάγκη την αλληλοϋποστήριξη και την αναζήτηση μιας κοινής γραμμής στις αποφάσεις και στη διαχείριση της κατάστασης.

Πως επηρεάζεται η σχέση του ζευγαριού;

Τέλος, ένα ενδιαφέρον ζήτημα, το οποίο χρειάζεται και περαιτέρω διερεύνηση είναι κατά πόσο επηρεάζεται το ζευγάρι ως ενότητα. Ως ομάδα, τα υπογόνιμα ζευγάρια αναφέρουν φυσιολογικά επίπεδα συζυγικής σχέσης. Ωστόσο, ορισμένα ζευγάρια μιλούν για επιδείνωση της συζυγικής λειτουργίας, ενώ άλλα αναφέρουν ότι η κρίση της υπογονιμότητας βελτίωσε τη συζυγική επικοινωνία και κατά συνέπεια και τη συζυγική επαφή.

Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν σε μια υγιή διαχείριση της όλης διαδικασίας είναι;

επικοινωνία

αποδοχή

συναισθηματική επαφή

καλή ψυχολογία

εξειδικευμένη υποστήριξη, όπου υπάρχει ανάγκη

Άλλωστε οι ισορροπίες που πρέπει να διατηρηθούν είναι τρείς, του κάθε συντρόφου αλλά και της ίδιας της σχέσης, επομένως είναι σημαντικό να μην υποτιμηθεί η υποστήριξη προς καμία κατεύθυνση.













































