Υγεία - Περιβάλλον

“Το Πρωινό” - Δημακοπούλου: η κεταμίνη “εξαφανίζει” την αντίδραση του λήπτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η ιατροδικαστής για την χορήγηση της ουσίας στην άτυχη κόρη της Ρούλας Πισπιρίγκου και για την επίδραση του φαρμάκου στον οργανισμό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», η ιατροδικαστής Ουρανία Δημακοπούλου, είπε, μεταξύ άλλων, πως «δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να δοθεί κεταμίνη πριν από μήνες και αυτή να σχετίζεται με τον θάνατο ενός ανθρώπου», απαντώντας έτσι στις αναφορές της πλευράς της Ρούλας Πισπιρίγκου, πως είχε χορηγηθεί κεταμίνη στην Τζωρτζίνα, δύο φορές, κατά την νοσηλεία της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Όπως σημείωσε η ιατροδικαστής, πολλές φορές, η κεταμίνη δεν είναι αρκετή για να επιφέρει θάνατο, αλλά καθώς εξασθενεί τον οργανισμό και περιορίζει τα περιθώρια αντίδρασης, ενδέχεται να υπάρχει και επίδραση εξωτερικού παράγοντα, που να έχει προκαλέσει τον θάνατο.

«Η κεταμίνη ανιχνεύθηκε και στα ούρα της Τζωρτζίνας, άρα έχει χορηγηθεί κοντά στην ώρα θανάτου», σημείωσε η ιατορδικαστής, προσθέτοντας πως «το ροκουρόνιο, που χορηγήθηκε από τους γιατρούς στην προσπάθεια να επαναφέρουν στην ζωή το κορίτσι, δεν ανιχνεύθηκε και αυτό σημαίνει πως δόθηκε αφού το παιδί είχε πεθάνει».

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα” - Γιώργος Παπαδάκης: 30 χρόνια στον “αέρα” του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πλεύρης: Η μάσκα ίσως διατηρηθεί στους εσωτερικούς χώρους

Χανιά - “ομίχλη μεταφοράς”: Τι είναι το φαινόμενο; (εικόνες)