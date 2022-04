Οικονομία

Εξοικονομώ 2021: Ρεκόρ αιτήσεων για ενεργειακή αναβάθμιση

Υπερδιπλάσιες ήταν οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών.

Ρεκόρ ενδιαφέροντος καταγράφηκε για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονομώ 2021» καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνολικά υποβλήθηκαν 87.578 αιτήσεις εκ των οποίων 40.145 κατατάσσονται ως «καταρχήν επιλέξιμες» και 47.433 ως «επιλαχούσες».

Ο αριθμός των αιτήσεων είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τις προηγούμενες πέντε δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που υλοποιήθηκαν την περασμένη δεκαετία.

Ειδικότερα, η συμμετοχή στα προηγούμενα προγράμματα διαμορφώθηκε ως εξής:

Εξοικονομώ 1 (2011) - 8.102 δικαιούχοι.

Εξοικονομώ 2 (2012) - 36.971 δικαιούχοι.

Εξοικονομώ 3 (2018) - 37.305 δικαιούχοι.

Εξοικονομώ 4 (2019) - 20.975 δικαιούχοι.

Εξοικονομώ 5 (2020) - 36.364 δικαιούχοι.

«Το νέο πρόγραμμα θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, στον περιορισμό του κόστους ενέργειας για νοικοκυριά και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου», σημειώνει το ΥΠΕΝ.

Επισημαίνεται ότι από τις επιλέξιμες αιτήσεις, οι 8.356 (20,8%) προέρχονται από ευάλωτα νοικοκυριά που ανήκουν στη χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία, με ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 και 10.000 ευρώ αντίστοιχα. Το «Εξοικονομώ 2021» είναι το πρώτο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με ξεχωριστό προϋπολογισμό ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά, ο οποίος θα αυξηθεί κατά 20 εκατ. ευρώ, σε συνολικά 120 εκατ. ευρώ, καθώς κεφάλαια που δεν δεσμεύτηκαν από ενδιαφερόμενους σε ορισμένες περιφερειακές ενότητες, ανακατανεμήθηκαν αποκλειστικά στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Με την ολοκλήρωση των αιτήσεων πολυκατοικιών, αναμένεται να επιτευχθεί και ο στόχος ένταξης 50.000 νοικοκυριών στο πρόγραμμα, καθώς ο προϋπολογισμός που δε θα δεσμευτεί από τις αιτήσεις πολυκατοικιών, θα διατεθεί για την υπαγωγή αιτήσεων που έχουν καταταχθεί ως «επιλαχούσες».

