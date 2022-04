Πολιτισμός

“Το Πρωινό”: ο Γιώργος Καπουτζίδης για τις “Σέρρες” στο ANT1+ και τον Πάνο Νάτση

Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης αναφέρεται στην πρώτη σειρά που γυρίστηκε για την πλατφόρμα του ΑΝΤ1, τα καλλιτεχνικά σχέδια του, αλλά και για την προσωπική του ζωή.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Πέμπτη ο πολυτάλαντος Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο πολυσχιδής καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, το καταφύγιο του στην Αίγινα, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας για τα οποία αγωνίζεται, καθώς και για την σειρά του, «Σέρρες», που προβάλλεται στο ΑΝΤ1+, την νέα πλατφόρμα του ΑΝΤ1.

Αφού αναφέρθηκε στο ατύχημα με το ποδήλατο του, που είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει το χέρι και το πόδι του, ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκε στην απώλεια του Πάνου Νάτση, με τον οποίο έπαιζαν μαζί στο θέατρο, αλλά και είναι ο πρωταγωνιστής στην σειρά «Σέρρες» του ΑΝΤ1+.

Όπως είπε, αφού έμαθε για τον θάνατο του φίλου του, «ήταν το πιο δύσκολο βράδυ της ζωής μου, δεν έπρεπε να το έχω περάσει μόνος μου».

Σχετικά με την σειρά «Σέρρες», που προβάλλεται στο ΑΝΤ1+, σε επεισόδια που «ανεβαίνουν» στην πλατφόρμα κάθε εβδομάδα, ο Γιώργος Καπουρζίδης είπε πως «αυτός ο ρόλος μοιάζει πάρα πολύ με μένα, έχει πολλά κοινά στοιχεία με μένα», αναφερόμενος στον ρόλο του Πάνου Νάτση, τον πρωταγωνιστικό ρόλο που αφορά ένα ομοφυλόφιλο νέο και την σχέση με τον πατέρα του, που αδυνατεί αρχικώς να αποδεχθεί την σεξουαλική ταυτότητα του παιδιού του.

Αναφερόμενος στην δική του εμεπιρία, είπε πως είχε μιλήσει στους γονείς του το 1995 και είχε από την πρώτη στιγμή την αποδοχή τους, λέγοντας χαρακτηριστικά «η μαμά μου μου είπε “θα ήθελα να είσαι όσο πιο διακριτικός γίνεται”, ενώ τώρα μου λέει “να συνεχίσεις αυτόν τον αγώνα που κάνεις, ίσως για αυτό σε έφερε ο Θεός στον κόσμο”. Δεν είναι υπέροχο;».

Ο Γιώργος Καπουτζίδης συνομίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και την αποδοχή τους από την υπόλοιπη κοινωνία, με τον πρωταγωνιστή και δημιουργό να λέει πως «πλήρης ισότητα είναι σίγουρα ο πολιτικός γάμος και η δημιουργία οικογένειας, αλλά πρώτα πρέπει να κάνουμε πολλά βήματα μέσα μας, με τον εαυτό μας».

Αποκάλυψε ακόμη πως τις επόμενες ώρες θα ξεκινήσει μια καμπάνια, στο σενάριο της οποίας έχει συμβάλλει κι ο ίδιος, με στόχο να επιτραπεί στην Ελλάδα ο πολιτικός γάμος μεταξύ ανθρώπων του ίδιου φύλου.

Παρακολουθήστε όλη την συνέντευξη του Γιώργου Καπουτζίδη στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

