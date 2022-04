Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Νέο διάβημα στην Τουρκία για τις υπερπτήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερο διάβημα μέσα σε λίγες ώρες έκανε η Ελλάδα προς την Τουρκία, η οποία έχει προβεί σε μπαράζ υπερπτήσεων.

Σε δεύτερο διάβημα μέσα σε λίγες ώρες προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών προς την Τουρκία, η οποία έχει παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο πάνω από 120 φορές από χθες μέχρι σήμερα.

Προηγουμένως, είχε ανακοινωθεί από την Αθήνα ότι, "παγώνουν" τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης με τη γείτονα.

Όπως επισημάνθηκε στην τουρκική πλευρά, η συνεχιζόμενη προκλητική & παραβατική συμπεριφορά είναι απολύτως καταδικαστέα & απαράδεκτη & αποτελεί κατάφορη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Με μονομερή ευθύνη της Τουρκίας, οι ενέργειες αυτές δημιουργούν κλίμα ιδιαίτερης έντασης. — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 28, 2022

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Θεμιστοκλής Δεμίρης πραγματοποίησε, πριν από λίγο, νέο εντονότατο διάβημα διαμαρτυρίας στον Τούρκο Πρέσβη αναφορικά με τις πρωτοφανείς σε αριθμό παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων αρκετών κατοικημένων περιοχών, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μίας ημέρας.

Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι η συνεχιζόμενη τουρκική προκλητική και παραβατική συμπεριφορά, η οποία παραβιάζει την ελληνική κυριαρχία, είναι απολύτως καταδικαστέα και απαράδεκτη.

Πέρα από το αυτονόητο γεγονός ότι αποτελεί κατάφορη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, ο Γενικός Γραμματέας πρόσθεσε ότι με μονομερή ευθύνη της Τουρκίας, οι ενέργειες αυτές δημιουργούν κλίμα ιδιαίτερης έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών που έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες βελτίωσης του κλίματος αυτού.

Συνάντηση ΥΠΕΞ @NikosDendias με Πρέσβη Γαλλίας P.Maisonnave – στο επίκεντρο η ????????συνεργασία & η ????εισβολή σε????

Ο ΥΠΕΞ ενημέρωσε επισης τον ????Πρέσβη για την κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα στο Αιγαίο, όπως με τις υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους από τουρκικά μαχητικά pic.twitter.com/DHhvkyCkSa — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 28, 2022

Παράλληλα, υπονομεύουν την συνοχή του ΝΑΤΟ σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία στην ευρύτερη περιοχή.

Η ελληνική πλευρά προέβη σε άμεση σχετική ενημέρωση αξιωματούχων της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ, του ICAO, καθώς και Χωρών Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Μπαράζ τουρκικών υπερπτήσεων πάνω από τα νησιά μας. Η πολιτική του "πιστού και δεδομένου" είναι αδιέξοδη. Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο Μπάιντεν ο πρωθυπουργός θα πρέπει να απαιτήσει συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις, κ οπωσδήποτε τη μη πώληση F16 στην Τουρκία. — George Katrougalos (@gkatr) April 28, 2022

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναφέρει σε ανακοίνωση του, τα εξής:

«Τα καθημερινά ρεκόρ τουρκικών υπερπτήσεων και παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου “κουρελιάζουν” το βασικό επιχείρημα της σημερινής κυβέρνησης, όπως κι όλων των προηγούμενων, ότι “η συμμετοχή της χώρας μας στους επικίνδυνους ευρωΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς θωρακίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας έναντι των τούρκικων διεκδικήσεων”. Σε αυτό το επιχείρημα στηρίχτηκε και η εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Μετά από δύο μήνες πολέμου έχουν συμβεί -μεταξύ άλλων- τα εξής:

Ρεκόρ υπερπτήσεων και παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου.

Ασκήσεις της Τουρκίας, με σενάρια απόβασης και κατάληψης νησίδας (προφανώς ελληνικής) και με παρουσία Αμερικανών κι άλλων ΝΑΤΟϊκών αξιωματούχων.

Δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας ότι “δεν είναι καλή εποχή να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ”.

Τελικά, ισχύει απόλυτα αυτό που λέει ο λαός μας “αν έχεις τέτοιους φίλους, τί να τους κάνεις τους εχθρούς”».

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα” - Γιώργος Παπαδάκης: 30 χρόνια στον “αέρα” του ΑΝΤ1 (βίντεο)

“Το Πρωινό”: ο Γιώργος Καπουτζίδης για τις “Σέρρες” στο ANT1+ και τον Πάνο Νάτση

EgyptAir: Αεροπορικό δυστύχημα λόγω…. τσιγάρου