Οικονόμου για Gazprom - Ρωσία: συνεχίζεται η πληρωμή σε ευρώ

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, τις πληρωμές του φυσικού αερίου, τις εκκρεμείς συντάξεις και το ομόλογο.

Με αναφορά στη σύσκεψη για την ενεργειακή επάρκεια στην οποία προήδρευσε ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Η χώρα μας είναι και θα παραμείνει ενεργειακά ασφαλής. Υπάρχει ενεργειακή επάρκεια και δεν πρόκειται να προκύψει διαταραχή σε ό,τι αφορά την προμήθεια της χώρας.

Οι επόμενες πληρωμές προς την Gazprom πρόκειται να γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου και μέχρι τότε θα έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η στάση τόσο των κρατών όσο και των εταιρειών εντός ΕΕ σε ό,τι αφορά το τεχνικό ζήτημα πληρωμής, μετατροπής δηλαδή του ευρώ, με το οποίο πληρώναμε και θα εξακολουθούμε να πληρώνουμε, σε ρούβλια όπως έχει ζητήσει η ρωσική εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση πάντως επαναλαμβάνω ότι η χώρα μας δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό της».





Στο σημείο αυτό πρόσθεσε πως όπως είναι γνωστό από το υπουργείο Ενέργειας έχει ήδη καταρτιστεί και ανακοινωθεί αναλυτικό σχέδιο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας ακόμα και στην ακραία περίπτωση, που φαντάζει πολύ λίγο πιθανή, για να μην έχουμε προβλήματα όσον αφορά τον εφοδιασμό της ενεργειακής μας επάρκειας.

Ο κ. Οικονόμου πέρασε στη συνέχεια στα έργα ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας και είπε ότι βρίσκεται σε διαβούλευση σχέδιο νόμου. «Η κυβέρνηση συνεχίζει όπως προκύπτει και απ' αυτό το σ/ν τις μεταρρυθμίσεις που στόχο έχουν την όλο και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας μας, την ενίσχυση της επάρκειας και της ενεργειακής ανταγωνιστικότητας καθώς και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Μίλησε για τον στρατηγικό στόχο έως το 2030 και τόνισε πως το σχέδιο αυτό έχει και τεράστια γεωστρατηγική σημασία για την Ελλάδα, πολύ περισσότερο στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Για τον σκοπό αυτό καταρτίστηκε και δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ και την αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τόνισε και ανέλυσε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και ποιοι είναι οι στόχοι του.

Υπογράμμισε τη διαδικασία απλοποίησης και ψηφιοποίησης αδειοδοτήσεων, μείωσης των σταδίων αλλά και του χρόνου που απαιτείται για την αδειοδότηση, όπως επίσης μείωσης του αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Έκανε λόγο για ένα άλμα ποιότητας και προοπτικής της χώρας σε έναν πολύ κρίσιμο τομέα όπως αυτόν της ενεργειακής αυτάρκειας.





Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε στη συνέχεια δύο λόγια για την έκδοση του επταετούς ομολόγου επισημαίνοντας ότι η πολιτική σταθερότητα στη χώρα, η οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, το βελτιωμένο έλλειμμα και δημόσιο χρέος το 2021 όπως και η διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης ήταν από τους παράγοντες που χωρίς αμφιβολία συνέβαλαν στη χθεσινή θετική εξέλιξη.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι μια σημαντική εξέλιξη μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος αφορά στο μηδενισμό των εκκρεμών συντάξεων σε ό,τι αφορά το ΝΑΤ, «ενός ταμείου που ήταν μέχρι πρότινος ανάμεσα στα πλέον προβληματικά σε ό,τι αφορά την καταβολή συντάξεων και με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων». Όπως είπε σήμερα εκκρεμεί η εκκαθάριση μόλις 12 κύριων συντάξεων από 3.100 που ήταν τον Φεβρουάριο του 2021. Πρόσθεσε ότι οι εργαζόμενοι έχουν καταφέρει να εκδίδουν νέες συντάξεις εντός 90 ημερών χωρίς αυτές να καθίστανται ληξιπρόθεσμες ή να έχουν καθυστερήσεις.

Επεσήμανε ότι για την επίτευξη των στόχων αυτών με νομοθετικές παρεμβάσεις απλοποιήθηκε η διαδικασία απονομής για επιμέρους κατηγορίες ασφαλισμένων των οποίων οι συντάξεις εκκρεμούσαν για χρόνια, υπήρξε αναδιάταξη του ανθρώπινου δυναμικού και ανανέωση του εξοπλισμού, καταργήθηκαν έλεγχοι χωρίς ουσιαστικό αντίκρυσμα και υλοποιήθηκαν έργα διασύνδεσης του ΝΑΤ με άλλους φορείς του δημοσίου όπως και θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά πριμ παραγωγικότητας για τους πιο αποδοτικούς υπαλλήλους.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του αναφέρθηκε στη χθεσινή επίσκεψη του πρωθυπουργού στο υπουργείο Τουρισμού. «Όπως επισημάνθηκε όλοι οι δείκτες είναι εξαιρετικά θετικοί και υπάρχει αισιοδοξία ότι το καλοκαίρι του 2022 θα είναι εξαιρετικά προσοδοφόρο» για την ευρύτερη αγορά που τροφοδοτεί το τουριστικό μας προϊόν.

