Πολιτική

Τσίπρας: Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για την ρήτρα αναπροσαρμογής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το προεδρείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με τη ρήτρα αναπροσαρμογής να είναι στο επίκεντρο.

Η πρωτοβουλία των Δικηγορικών Συλλόγων για νομική προσφυγή κατά της νομιμότητας της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, με το προεδρείο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας.

«Η χώρα μας είναι, δυστυχώς, πρωταθλήτρια στη χονδρική τιμή ρεύματος στην Ευρώπη. Και η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μετακυλίει στον καταναλωτή κατά 100% σχεδόν το κόστος των ουρανοκατέβατων κερδών και της αισχροκέρδειας», δήλωσε ο κ. Τσίπρας μετά τη συνάντηση.

«Σήμερα επισκέφτηκα τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας διότι πήρε μία πρωτοβουλία, μαζί με άλλους δικηγορικούς συλλόγους, να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για τη λεγόμενη ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό το τέχνασμα που αυξάνει, διπλασιάζει, τριπλασιάζει τους λογαριασμούς ρεύματος στον καταναλωτή. Η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι παράλογη είναι και παράνομη. Είναι ένα τέχνασμα για να μετακυλίεται όλο το κόστος στον καταναλωτή και οι πάροχοι και παραγωγοί να μην έχουν κανένα επιχειρηματικό ρίσκο», πρόσθεσε.

«Η έκβαση της υπόθεσης αυτής στα δικαστήρια είναι η κρίσιμη μάχη για τον καταναλωτή το επόμενο διάστημα», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενημερώνοντας για την πρωτοβουλία που θα πάρει αύριο η αξιωματική αντιπολίτευση να καταθέσει νομοθετική τροπολογία, η οποία, όπως είπε, «θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να μην πληρώσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής μέχρις ότου κριθεί η νομιμότητα της στα ελληνικά δικαστήρια». Κάλεσε, μάλιστα, την κυβέρνηση «να σταματήσει να σφυρίζει αδιάφορα και όλα τα κόμματα να στηρίξουν αυτήν την πρωτοβουλία».

«Ζούμε σε ένα κράτος δικαίου, σε μία ευνομούμενη Πολιτεία και δεν μπορεί παράλογες και παράνομες πρακτικές να επιβαρύνουν τον πολίτη, σε σημείο που νοικοκυριά και επιχειρήσεις σήμερα να έχουν υπαρξιακό πρόβλημα. Διότι η ρήτρα είναι μεγαλύτερη σε πολλές περιπτώσεις από ό,τι ο μισθός και η σύνταξη», ανέφερε.

«Και όταν νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα, τότε οι νόμοι πρέπει να εφαρμοστούν. Αυτήν την πρωτοβουλία, λοιπόν, του ΔΣΑ και άλλων δικηγορικών συλλόγων, της Ενώσεως Καταναλωτών, της ΕΚΠΟΙΖΩ, στηρίζουμε. Και η πρωτοβουλία να φέρουμε το θέμα στη Βουλή και να δημιουργήσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των πολιτών το επόμενο διάστημα θα είναι που θα δώσει τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από αυτήν την τρομακτική πίεση που απασχολεί σήμερα το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με τους υπέρογκους λογαριασμούς», κατέληξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Νωρίτερα, ο κ. Τσίπρας, στη σύσκεψη που είχε με το προεδρείο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, τόνισε ότι «αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος που δεν ξέρει νομικά, είναι ότι βλέπει έναν λογαριασμό που έρχεται περίπου ίδιος σε ό,τι αφορά στην ποσότητα ρεύματος και το κόστος και μία ρήτρα αναπροσαρμογής που το αυξάνει τρεις φορές», σχολιάζοντας πως «αυτό έχει τρελάνει τον κόσμο και θεωρούμε ότι είναι παράλογο». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επεσήμανε ότι «το 99% των αυξήσεων, που γίνονται με τεχνητό τρόπο και δημιουργούν ουρανοκατέβατα κέρδη, μετακυλίεται στον καταναλωτή», σημειώνοντας πως «αυτό συμβαίνει μόνο στη χώρα μας».

Πρόσθεσε δε, πως «όταν ο λογαριασμός που έρχεται υπερβαίνει τον μισθό, το εισόδημα ή τη σύνταξη, μιλάμε για μία μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας που δεν δυσκολεύονται απλά, αλλά έχουν υπερβεί τα όριά τους» και πως πρόκειται για «νομοταγείς πολίτες, που δεν άφησαν ποτέ λογαριασμό απλήρωτο τόσα χρόνια, αλλά αυτήν τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα». Εξήγησε, δε, ότι εάν σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν προχωρήσει διακοπή ρευματοδότησης, «τότε θα βρεθούμε μπροστά σε ένα κοινωνικό φαινόμενο κρισιακό».

Για αυτόν τον λόγο, ο κ. Τσίπρας διατύπωσε το ερώτημα εάν εκτός από «παράλογη» είναι και «παράνομη» η ρήτρα αναπροσαρμογής, υπογραμμίζοντας πως με τη βοήθεια της Δικαιοσύνης οι πολίτες μπορούν να βρουν το δίκιο τους «ώστε να αναγκαστούν αυτοί που έχουν σκεφτεί αυτό το τέχνασμα να το πάρουν πίσω, για να εξομαλυνθεί η ζωή των πολιτών».

Τέλος, σε αυτό το πλαίσιο συνεχάρη τον πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Δημήτρη Βερβεσό, για την πρωτοβουλία που πήρε κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής, τονίζοντας πως «είναι πολύ σημαντικό ένας επαγγελματικός σύλλογος να αναδεικνύει θέματα τα οποία δεν αφορούν μόνο τη συντεχνία αλλά και την κοινωνία».

Από την πλευρά του, ο κ. Βερβεσός, δήλωσε ότι είναι ξεκάθαρη και σταθερή η απόφασή τους να στηρίξουν τα ευάλωτα νοικοκυριά και τους πολίτες να αντιμετωπίσουν και σε νομικό επίπεδο την τεράστια αύξηση των τιμολογίων ενέργειας.

Επίσης, εξήγησε ότι συμπαραστέκονται στη συλλογική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ κατά των εταιρειών ενέργειας και ταυτόχρονα χρησιμοποιούν όλα τα νομικά όπλα προκειμένου να στηριχτούν οι πολίτες στις ξεχωριστές αγωγές που κάνουν, καθώς και ότι σχεδιάζεται πρότυπο αγωγής που θα σταλεί στους δικηγόρους όλης της χώρας, προκειμένου να χρησιμοποιείται στην εκπροσώπηση των πολιτών.

Τέλος, τόνισε ότι και οι δικηγόροι ως επαγγελματίες υφίστανται την ασφυκτική οικονομική πίεση από τα αυξημένα τιμολόγια που φθάνουν να είναι αντίστοιχα με δύο ενοίκια.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη -“Χαμόγελο του Παιδιού”: Βρέθηκε το κλεμμένο κιόσκι

Ελληνοτουρκικά: Νέο διάβημα στην Τουρκία για τις υπερπτήσεις

EgyptAir: Αεροπορικό δυστύχημα λόγω…. τσιγάρου