Μητσοτάκης: Ενημέρωσα το ΝΑΤΟ για τις τουρκικές παραβιάσεις

Με την πρωθυπουργό της Φινλανδίας είχε συνάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις τουρκικές προκλήσεις και την Ουκρανία να είναι στο επίκεντρο.

«Ενημέρωσα την Σάνα για τις εξελίξεις με την Τουρκία, μίλησα με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ και τον ενημέρωσα για την προκλητική συμπεριφορά των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων που παραβίασαν τον εναέριο χώρο και έκαναν υπερπτήσεις. Αυτού του είδους η συμπεριφορά είναι απολύτως απαράδεκτη και υπονομεύει την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την ενότητα του στόχου που έχει το ΝΑΤΟ σε μια στιγμή που είναι απαραίτητο να μείνουν ενωμένα όλα τα κράτη μέλη. Αυτή η συμπεριφορά υπονομεύει όσα συζήτησα πρόσφατα με τον Ταγίπ Ερντογάν και την πρόοδο που έγινε και πρέπει αν σταματήσει άμεσα. Θα το προωθούμε σε όλα τα διεθνή φόρα και θυμίζω ότι η Τουρκία δεν έχει ευθυγραμμιστεί με όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ όσον αφορά στις κυρώσεις», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με την Πρωθυπουργό της Φινλανδίας, Σάνα Μάριν, την οποία υποδέχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

«H ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί έναν επιθετικό πόλεμο κατά μιας ανεξάρτητης και κυρίαρχης χώρας κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Μαζί με τους εταίρους στην ΕΕ αντιδράσαμε άμεσα, προς έκπληξη πολλών, με την επιβολή άνευ προηγουμένου κυρώσεων στην Ρωσία και λεκτικά αλλά κυρίως στην πράξη είμαστε αλληλέγγυοι στον ουκρανικό λαό συμπεριλαμβανομένης και της ιστορικής ελληνικής κοινότητας. Δυστυχώς οι περιοχές που κατοικεί η ελληνική κοινότητα εδώ και χιλιετίες έχουν δεχθεί τα πιο σκληρά χτυπήματα από τους Ρώσους εισβολείς. Η κατάσταση στην παράκτια περιοχή του Ευξείνου Πόντου είναι τραγική και αυτά που υποφέρει η Μαριούπολη είναι πέρα πάσης περιγραφής. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι η Ευρώπη σήμερα θα γινόταν μάρτυρας τέτοιων φρικαλεοτήτων. Και βεβαίως υπογραμμίζουμε ότι οι αναφορές εγκλημάτων πολέμου θα πρέπει να ερευνηθούν ενδελεχώς και οι ένοχοι θα πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Όπως γνωρίζετε η Ελλάδα έχει ζητήσει ήδη από το διεθνές ποινικό δικαστήριο να διερευνήσει τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην Μαριούπολη και στα χωριά που οι αεροπορικές επιθέσεις των Ρώσων προκάλεσαν μεγάλες απώλειες στους συμπατριώτες μας από τις πρώτες ημέρες του πολέμου» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός, σημείωσε ότι πλέον η επικαιρότητα έχει δημιουργήσει δυνατότητες για περεταίρω συγκλίσεις. «Θυμάμαι όταν η Ελλάδα ήταν μόνη της απέναντι στην εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών. Όταν το έκανε η Λευκορωσία διαπίστωσαν όλοι ότι μπορούσε να είναι υβριδική απειλή για όλους.

Κάναμε επίσης απολογισμό των διμερών μας σχέσεων. Στο παρελθόν όταν ήμουν βουλευτής, ήμουν πρόεδρος της επιτροπής φιλίας Ελλάδας – Φινλανδίας», σημείωσε.

H πρωθυπουργός της Φινλανδίας από την πλευρά της τόνισε ότι η χώρα της με την δική μας αισθάνονται μεγάλη αλληλεγγύη απέναντι στην Ουκρανία. Οι στρατιωτικές επιθέσεις της Ρωσίας προκάλεσαν την μεγαλύτερη κρίση από τον Β Παγκόσμιο πόλεμο πρόσθεσε και τόνισε ακόμα ότι όσο συνεχίζεται ο πόλεμος θα στηρίζουν τους πρόσφυγες.

Αναφορικά με τις κυρώσεις τόνισε ότι, η Φινλανδία είναι έτοιμη να συμφωνήσει και σε νέες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και πρόσθεσε ότι πρέπει η Ευρώπη να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη σε σχέση με την Μόσχα.

Ευχαρίστησε την Ελλάδα και έστειλε μήνυμα στο ΝΑΤΟ λέγοντας ότι αν μπούμε στο ΝΑΤΟ θα συμβάλλουμε στην ασφάλεια όλης της συμμαχίας.

