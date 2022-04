Life

Πρωτομαγιά: “Rouk Zouk Special” με… Χρυσά Μετάλλια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται δέκα special καλεσμένους που τα… «σπάνε», παίζοντας για καλό σκοπό, για την ενίσχυση του «Μαζί για το Παιδί».

Την Κυριακή 1η Μαΐου, στις 20:00, στο πλατό του «ROUK ZOUK SPECIAL» «παρελαύνουν» πολλά…. Χρυσά μετάλλια!

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται δέκα σημαντικούς Έλληνες αθλητές που μας έχουν κάνει περήφανους με τις επιτυχίες τους και όλοι μαζί παίζουν για καλό σκοπό, για την ενίσχυση του «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»!

Μη χάσετε τη «μάχη» μεταξύ της ομάδας «THE CHAMPIONS» των Λευτέρη Πετρούνια, Γιώργου Χατζηευσταθίου, Δώρας Γκουντούρα, Άλκη Κυνηγάκη και Κορίνας Πολίτη και της ομάδας «THE MEDALISTS» των Βασιλικής Μιλλούση, Χρήστου Βολικάκη, Φένιας Τζέλη, Μαρίας Μπελιμπασάκη και Λεωνίδα Τσορτανίδη.

Μία βραδιά γεμάτη με απολαυστικές ατάκες και τον Δάσκαλο να δηλώνει πως θα ξεκινήσει εντατικές προπονήσεις στη δοκό!

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Η Βασιλική μάς ενημερώνει πως της είναι πιο εύκολο να κάνει τούμπες από το να παίζει «ROUK ZOUK».

Ο Λευτέρης επιλέγει για πρώτη περιγραφή το στρινγκ και η συνέχεια είναι ξεκαρδιστική!

Ο Χρήστος μάς μαθαίνει ότι στις κηδείες τρώμε κουφέτα!

Ο Γιώργος «ταράζει» τη Ζέτα με τις ορολογίες της ενόργανης.

Η Βασιλική είναι απολαυστική ως… Πάολα!

Υπάρχουν, άραγε, πράσινα κεφτεδάκια;

Οι «MEDALISTS» μετράνε… πατουσάκια, ενώ οι «CHAMPIONS» μάς αποκαλύπτουν τι στέλνει ο Σάκης στην Τόνια.

Η Ζέτα γίνεται… σέξι, αλλά τελικά ο Λευτέρης «Μας κουφαίνει»!

Το γούρι της Κορίνας είναι να μην επικοινωνεί πριν τους αγώνες με την κολλητή της.

Πώς κάποια ντολμαδάκια καταφέρνουν να μπουν ανάμεσα στον Λευτέρη και τον Γιώργο;

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.





Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: Ξάδελφος της Πισπιρίγκου ο τεχνικός που “έσβηνε αρχεία”

“Ενώπιος Ενωπίω” - Γιάννης Βογιατζής: Η γυναίκα μου πέθανε στα χέρια μου

Πισπιρίγκου - Τζωρτζίνα: η γιαγιά έκανε την καταγγελία στο “Χαμόγελο του Παιδιού”