Πέθανε ο Μίνο Ραϊόλα

Έφυγε από τη ζωή, μετά από μάχη μηνών, ο διάσημος Ιταλός μάνατζερ.

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 54 ετών ο διάσημος Ιταλός μάνατζερ Μίνο Ραϊόλα μετά από ασθένεια. Τον περασμένο Ιανουάριο είχε εισαχθεί στην εντατική.

Ο Ραϊόλα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μάνατζερ ποδοσφαίρου στον κόσμο, εκπροσωπώντας τους Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Πολ Πογκμπά, Έρλινγκ Χάαλαντ, Μάρκο Βεράτι, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, Μάριο Μπαλοτέλι και άλλους κορυφαίους άσους.

Η είδηση ανακοινώθηκε σήμερα (28/4) από δημοσιογράφους στην Ιταλία.

