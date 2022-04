Οικονομία

Πρωτομαγιά – ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αλλαγές και ματαιώσεις σε δρομολόγια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά όλες τις τροποποιήσεις των δρομολογίων λόγω της γενικής απεργίας για την ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της γενικής απεργίας για την ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, θα υπάρξουν ματαιώσεις και τροποποιήσεις των δρομολογίων σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ειδικότερα, την Κυριακή 01.05.2022 θα κυκλοφορήσουν οι παρακάτω επιβατικές αμαξοστοιχίες:

Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα: 52, 53, 56, 57

Λάρισα-Θεσσαλονίκη: 1591, 1592, 2593, 2594, 2595, 2598

Πειραιάς-Κιάτο: 1300, 1305, 1318, 1323, 1326, 2301

Πειραιάς-Αεροδρόμιο: 1206, 1207, 1222, 1223, 1230, 1231

Αθήνα-Χαλκίδα: 1534, 1539, 1550, 1555, 1558, 2533

Άνω Λεχώνια-Μηλιές: 3800, 3801

Οι υπόλοιπες επιβατικές αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς και τα λεωφορεία που εκτελούν εσωτερικές διαδρομές εντός του Δικτύου καταργούνται.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: ο Γιώργος Καπουτζίδης για τις “Σέρρες” στο ANT1+ και τον Πάνο Νάτση

“Καλημέρα Ελλάδα” - Γιώργος Παπαδάκης: 30 χρόνια στον “αέρα” του ΑΝΤ1 (βίντεο)

EgyptAir: Αεροπορικό δυστύχημα λόγω…. τσιγάρου