Το ΚΚΕ καταγγέλλει τηλεφωνικές υποκλοπές στον Περισσό

Το ΚΚΕ καταγγέλλει νέο κρούσμα «συνακροάσεων» – υποκλοπών στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπή.

Το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του «καταγγέλλει το νέο, τέταρτο κατά σειρά κρούσμα «συνακροάσεων» - υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής, μετά από τα αντίστοιχα των ετών 2016-2017, 2019 και 2020, τα οποία όχι μόνο δεν έχουν διαλευκανθεί αλλά έχουν κυριολεκτικά «θαφτεί» από όλες τις αρμόδιες αρχές».

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, σε συνέχεια αυτής του ΣΥΡΙΖΑ, που επί ημερών του ξεκίνησε αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο και κατέληξε «ενδημικό», έχουν τεράστιες ευθύνες, που πέντε ολόκληρα χρόνια μετά το πρώτο κρούσμα όλες οι σοβαρές καταγγελίες του ΚΚΕ έχουν μείνει ουσιαστικά αναπάντητες. Έχει αποκαλυφθεί και ο ρόλος των διάφορων, «ανεξάρτητων» αρχών που δήθεν διασφαλίζουν το απόρρητο των επικοινωνιών», επισημαίνει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Στις σημερινές συνθήκες, που οι αποκαλύψεις για παρακολουθήσεις και υποκλοπές έχουν πάρει τη μορφή «χιονοστιβάδας», που το θεσμικό πλαίσιο για τη δήθεν «διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών» είναι κυριολεκτικά διάτρητο, γίνεται καθαρό, ότι ο λαός δεν πρέπει να έχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στις κρατικές αρχές. Μόνο ο ίδιος με την οργανωμένη πάλη του μπορεί να προασπίσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του».

