Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Το μήνυμα της ΓΣΕΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία» το συνδικαλιστικό κίνημα στέλνει μήνυμα με αίτημα «κάντε την ασφαλή και υγιή εργασία θεμελιώδες δικαίωμα στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)», όπως αναφέρει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) σε ανακοίνωσή της.

Όπως επισημαίνει η Συνομοσπονδία, σήμερα, 28 Απριλίου, τα συνδικάτα σε όλο τον κόσμο τιμούν την «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία» -μια ημέρα για τη μνήμη όσων σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή νόσησαν στην εργασία τους.

«Η εργασία πρέπει να είναι πηγή αξιοπρέπειας και ενδυνάμωσης - όχι τραυματισμός, ασθένεια ή απώλεια. Η κατοχύρωση της υγείας και της ασφάλειας ως βασικό δικαίωμα στη ΔΟΕ καθιστά σαφές ότι ένας θάνατος ή ασθένεια εργαζομένου είναι πάρα πολύ. Στέλνει επίσης ένα μήνυμα στους εργοδότες και τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν με τα συνδικάτα τα οποία πιέζουν για ασφαλέστερες θέσεις εργασίας -ειδικά από την έναρξη της πανδημίας» σημειώνει η ΓΣΕΕ και προσθέτει:

«Παγκοσμίως, περισσότεροι από 3 εκατομμύρια εργαζόμενοι πεθαίνουν από εργατικές ασθένειες ή δυστυχήματα κάθε χρόνο και 374 εκατομμύρια υποφέρουν από τραυματισμούς ή ασθένειες στον χώρο εργασίας. Μόνο το 20% έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Στη χώρα μας, τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα δεν έχουν σταματημό. Μόλις σήμερα, στο λιμάνι του Πειραιά λιμενεργάτης εν ώρα εργασίας στην περιοχή του ΣΕΜΠΟ έπεσε από ύψος 12 μέτρων, αφού υποχώρησαν τα σαπισμένα προστατευτικά κιγκλιδώματα του πλοίου. Έξι εργαζόμενοι σκοτώθηκαν σε διάστημα εννέα ημερών, από τη Δευτέρα 21 έως την Τετάρτη 30 Μαρτίου. Το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο εκρηκτικών στα Γρεβενά απασχόλησε τα ΜΜΕ στο πλαίσιο του αστυνομικού ρεπορτάζ μία μόνο μέρα. Στην Κόρινθο και στη θάλασσα του Αστακού βρέθηκαν νεκροί δύο Ινδοί εργάτες, ανασφάλιστοι πιθανότατα και με διερεύνηση των υποθέσεων για υπαγωγή τους στην κατηγορία για εμπορία και εκμετάλλευση ανθρώπων. Σε εργολαβία πρασίνου του Δήμου Ελληνικού-Ηλιούπολης, οι πληροφορίες λένε ότι ο εργολάβος "δανείστηκε" clark εμπορευμάτων δίχως προστατευτικό κάγκελο από παρακείμενη επιχείρηση υπεραγοράς δομικών υλικών, για "να κάνει τη δουλειά του". Ο εργολαβικός εργαζόμενος, που ανέβηκε στην πλατφόρμα φόρτωσης εμπορευμάτων, για να καθαρίσει τα δέντρα από τα κουκούλια, έπεσε και σκοτώθηκε. Τη Δευτέρα 4 Απριλίου, εργάτης λατομείου σκοτώθηκε στη Θάσο. Το Σάββατο 16 Απριλίου, αγρότης σκοτώθηκε σε αγροτικές εργασίες στη Μεσαρά στην Κρήτη, ενώ την ίδια ημέρα εργολαβικός στη χαλυβουργία στον Βόλο έπεσε από ύψος 5 μέτρων και με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις δύσκολα θα ανταποκριθεί στη μηχανική υποστήριξη που του παρέχεται. Το συγκλονιστικότερο είναι ότι ουδείς καταγράφει άμεσα τον μεγάλο αριθμό των δυστυχημάτων και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει αντίληψη του μεγέθους του δράματος και της επείγουσας ανάγκης να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ασφαλών και υγιών χώρων εργασίας».

«Όταν ύστερα από δύο χρόνια έρχονται τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, οι εργαζόμενοι που έχουν χάσει τη ζωή τους δεν έχουν ονοματεπώνυμα ούτε οικογένειες. Είναι αριθμοί σε έναν στατιστικό πίνακα. Πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, όπως αυτές του αγροτικού κλάδου, δεν καταγράφονται ως εργατικά δυστυχήματα» υπογραμμίζει η Συνομοσπονδία.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η πανδημία της covid-19, σε συνδυασμό με τους κινδύνους που δημιουργούνται από την εκτεταμένη χρήση τής τεχνολογίας στην εργασία, προσέθεσαν νέα επείγουσα ανάγκη να γίνει η υγεία και η ασφάλεια θεμελιώδες δικαίωμα.

«Οι εμπειρίες των δύο τελευταίων ετών έχουν δείξει, επίσης, ότι τα συνδικάτα είναι απαραίτητα για την εφαρμογή και την επιβολή αυτού του δικαιώματος. Η ΓΣΕΕ, από κοινού με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) και τη Διεθνή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ITUC), απαιτούμε από τη ΔΟΕ να υιοθετήσει την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια ως θεμελιώδες δικαίωμα στην εργασία. Είναι εξίσου σημαντικό με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας, της παιδικής εργασίας και των διακρίσεων στην απασχόληση» αναφέρει η Συνομοσπονδία.

Τέλος, η ΓΣΕΕ τονίζει ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα και σε διαρκή συνεννόηση με τις οργανώσεις-μέλη της, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες, για προτάσεις συγκεκριμένων επιμέρους νομοθετικών παρεμβάσεων.

«Τα συνδικάτα ζητάμε τώρα πρόσβαση των εργαζομένων σε ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Τα συνδικάτα είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους που ασθενούν λόγω των συνθηκών εργασίας τους, που εργάζονται χωρίς μέτρα ασφαλείας, που υφίστανται παρενόχληση στους χώρους εργασίας, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας, που χάνουν τη ζωή τους την ώρα της δουλειάς τους από την έλλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας.

Τα συνδικάτα λέμε τέρμα στα κροκοδείλια δάκρυα και στις δηλώσεις χωρίς αντίκρισμα. Εάν δεν λυθούν δομικά προβλήματα της πολιτικής υγείας και ασφάλειας της εργασίας, η πρόοδος της κοινωνίας καταδικάζεται σε διαρκή αποτυχία.

Τιμούμε την μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας ή από επαγγελματική ασθένεια.

Αγωνιζόμαστε για την εξάλειψη των επικίνδυνων συνθηκών στους χώρους εργασίας» σημειώνει η ΓΣΕΕ.

