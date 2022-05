Life

“The 2Night Show”: Παρουσιαστές - έκπληξη σε ρόλο... συνεντευξιαζόμενων (εικόνες)

Εκρηκτικό και με πρωτομαγιάτικη διάθεση το επεισόδιο της Δευτέρας. Ποιους υποδέχεεται στο πλατό ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Τη Δευτέρα 2 Μαΐου, στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την εκρηκτική Φλορίντα Πετρουτσέλι. Η όμορφη παρουσιάστρια, με το ιταλικό ταπεραμέντο, μιλάει για την υπέροχη οικογένειά της, τη συνεργασία της με την κουμπάρα της, Ελεονώρα Μελέτη, στην πρωινή ζώνη, αλλά και για το San Severo στην Ιταλία που επισκέφτηκε πρόσφατα και την αντιμετώπιζαν σαν τη Μαντόνα! Η Φλορίντα δείχνει πόσο καλά ξέρει να ξεχωρίζει τους Ιταλούς, κάνει μάθημα Ιταλικών στον Γρηγόρη και παίζει μαζί του «Ναι με ακούτε;». Μια απολαυστική συνάντηση, με χαρούμενη πρωτομαγιάτικη διάθεση.

Το βράδυ της Δευτέρας, στην παρέα του «The 2Night Show» έρχονται, επίσης, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Το αγαπημένο τηλεοπτικό δίδυμο μιλάει για την εκπομπή του, «Στούντιο 4», και εξηγεί γιατί αποφάσισαν να πάνε στην ΕΡΤ ακόμα και με λιγότερα χρήματα. Γιατί θεωρούν ότι έχει χαθεί το μέτρο στις ψυχαγωγικές εκπομπές; Τους λείπει το «Dot.»; Θα μπορούσαν να μην έχουν κοινή επαγγελματική ζωή; Πόσο θα λείψει στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου ο σύζυγός της, Νάσος Γαλακτερός, που θα φύγει για το «Asia Express»; Τέλος, οι δύο παρουσιαστές τεστάρουν τις γνώσεις τους και κάνουν τα πάντα για να μην φάνε «μαμούνα»!

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 24:00

