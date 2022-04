Υγεία - Περιβάλλον

Άρση μέτρων: Ανακοινώσεις από Γκάγκα - Μαγιορκίνη

Η ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας για την άρση μέτρων και τον κορονοϊό στην Ελλάδα.

Ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας και την άρση των μέτρων πραγματοποιεί από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα και τον επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.

Νωρίτερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε δεκάδες νεκρού και πάνω από 7.500 κρούσματα του ιού στην χώρα. Την ίδια ώρα ενδιφέρον παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανα περιφερειακή ενότητα, αλλά και οι μεταλλάξεις του κορονοϊού.

