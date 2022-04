Αθλητικά

Στον Παναθηναϊκό ο Σίβα

"Πράσινος" ο Πέιτον Σίβα. Το βιογραφικό του 31χρονου πόιντ γκαρντ.

Ολοκληρώθηκε ο «γάμος» του Παναθηναϊκού με τον Πέιτον Σίβα. Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου πόιντ γκαρντ, ο οποίος θα ενισχύσει το «τριφύλλι» μέχρι το τέλος της εφετινής αγωνιστικής περιόδου. Ο Σίβα έχει εξαετή εμπειρία στα ευρωπαϊκά παρκέ με παραστάσεις σε EuroCup και Euroleague από τη θητεία του στην Άλμπα Βερολίνου. Τη σεζόν 2021-22 αγωνίστηκε στη Νέα Ζηλανδία, φορώντας τη φανέλα των Νιού Ζίλαντ Μπρέικερς, με τους οποίους είχε μέσο όρο 11.8 πόντους, 4.6 ασίστ και 2.5 ριμπάουντ σε 23 αναμετρήσεις.

Το βιογραφικό του:

«Ο Πέιτον Σίβα γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου του 1990 στην Washington των ΗΠΑ, έχει ύψος 1.83μ. και αγωνίζεται στη θέση "1". Το 2013 κατέκτησε το κολεγιακό πρωτάθλημα με τo Louisville, έχοντας ως προπονητή τον Ρικ Πιτίνο. Αυτή ήταν η σεζόν της αποφοίτησής του από το κολέγιο όπου μέτρησε 10 πόντους, 5.7 ασίστ, 2.4 ριμπάουντ και 2.3 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Ο Σίβα επελέγη στο Νούμερο 53 του NBA draft του 2013 από τους Detroit Pistons, τη φανέλα των οποίων φόρεσε για 24 ματς τη σεζόν 2013/2014, έχοντας 2.9 πόντους και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο. Επίσης, την ίδια χρονιά αγωνίστηκε και στη θυγατρική ομάδα των Indiana Pacers, τους Fort Wayne Mad Ants στο NBDL, μετρώντας 12.9 πόντους, 4.9 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Την επόμενη σεζόν υπέγραψε στους Orlando Magic και έπαιξε στη θυγατρική τους ομάδα, τους Erie BayHawks, έχοντας 13.9 πόντους, 6.8 ασίστ και 3.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Την αγωνιστική περίοδο 2015/2016 ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της ιταλικής Juvecaserta Basket με την οποία είχε 13.3 πόντους, 6.5 ασίστ και 2.7 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Τον Ιούνιο 2016 υπέγραψε στη γερμανική Alba Berlin στην οποία παρέμεινε μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Γερμανίας (2020 και 2021) και αγωνίστηκε μαζί της για τρία χρόνια στο Eurocup (2016-2019) και για άλλα δύο στην Euroleague (2019-2021).

Στο Eurocup είχε 12.9 πόντους, 6.4 ασίστ, 2,6 ριμπάουντ και 1.3 κλεψίματα κατά μέσο όρο, ενώ στην Euroleague μέτρησε 9.8 πόντους, 5.2 ασίστ, 1.8 ριμπάουντ και 1.1 κλέψιμο ανά αγώνα.

Τη σεζόν 2021/2022 μετακόμισε στη Νέα Ζηλανδία και με τους New Zealand Breakers είχε κατά μέσο όρο 11.8 πόντους, 4.6 ασίστ και 2.5 ριμπάουντ σε 23 αναμετρήσεις».

