Ηπατίτιδα σε παιδιά - Κύπρος: Συναγερμός για δύο περιστατικά

Συναγερμός στην Κύπρο για δύο περιστατικά οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά 4 και 5 ετών. Η ανακοίνωση το υπουργείου Υγείας.

Τον εντοπισμό δύο περιστατικών οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Κύπρου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα περιστατικά αφορούν σε παιδιά ηλικίας 5 και 4 ετών, τα οποία νόσησαν τον Νοέμβριο του 2021 και τον Μάρτιο του 2022 αντίστοιχα, και είναι αδιευκρίνιστης αιτιολογίας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Κύπρου έχει ως εξής:

Το υπουργείο Υγείας παρατηρεί προσεκτικά την αύξηση κρουσμάτων οξείας ηπατίτιδας αδιευκρίνιστης αιτιολογίας σε παιδιά κάτω των 16 ετών, κυρίως 2-5 ετών, που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο και Αμερική.

Πολλά από τα περιστατικά ανέφεραν γαστρεντερικά συμπτώματα κυρίως κοιλιακού πόνου, διάρροια, εμετού και συχνά ακολουθούμενα από εμφάνιση ίκτερου. Η πλειονότητα των περιστατικών δεν εμφάνισε πυρετό.

Οι διεθνείς οργανισμοί υγείας (WHO, ECDC, CDC) συνεργάζονται έτσι ώστε να εντοπιστεί ο αιτιολογικός παράγοντας, ενώ τα δεδομένα μέχρι στιγμής καταδεικνύουν ένα συγκεκριμένο τύπο αδενοϊού (τύπος 41) ως την επικρατέστερη αιτία. Ταυτόχρονα γίνεται διερεύνηση για να αποκλειστούν άλλοι αιτιογόνοι παράγοντες ή πιθανοί συμπαράγοντες. Σημειώνεται ότι δεν ανιχνεύθηκαν οι συνήθεις ιοί της ηπατίτιδας (Α έως Ε). Περιστατικά διερευνώνται από τον Οκτώβριο του 2021 και δεν επιβεβαιώνεται συσχέτιση των περιστατικών αυτών ως παρενέργεια έναντι του εμβολίου COVID-19, καθότι η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών δεν έχει ιστορικό εμβολιασμού.

Το υπουργείο Υγείας με βάση τα πιο πάνω, και με βάση τον ορισμό ο οποίος έχει καθοριστεί από το ECDC και κοινοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες, ενημερώνει για τον εντοπισμό δύο περιστατικών οξείας ηπατίτιδας αδιευκρίνιστης αιτιολογίας που πληρούν τον ορισμό σε παιδιά ηλικίας 5 και 4 ετών, που νόσησαν το Νοέμβριο του 2021 και Μάρτιο του 2022 αντίστοιχα.

Εάν οι γονείς παρατηρήσουν στα παιδιά συμπτώματα (γενικευμένη κακουχία, σκουρόχρωμα ούρα, αποχρωματισμό κοπράνων και ίκτερο, κιτρινίζον χρώμα σε δέρμα και οφθαλμούς) προτρέπονται όπως επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους.



Συστήνεται η τήρηση των μέτρων όπως υγιεινή των χεριών, αποφυγή επαφής με μύτη, μάτια, στόμα και κάλυψη της μύτης και του στόματος, ή κάλυψη με το εσωτερικό μέρος του αγκώνα σε βήχα ή φτέρνισμα. Επιπρόσθετα, συστήνεται παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων και αποφυγή επαφής με άτομο που εμφανίζει συμπτώματα.

Το υπουργείο Υγείας συνεχίζει να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα σε σχέση με τα περιστατικά οξείας ηπατίτιδας και σε στενή συνεργασία με τους κλινικούς ιατρούς καταγράφει την τυχόν παρουσία σχετικών περιστατικών.

