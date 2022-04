Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που θα μιλήσει στο Κογκρέσο

Πρόσκληση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει στο Κογκρέσο την απηύθυνε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι προσκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει στο Κογκρέσο την Τρίτη 17 Μαΐου στις 11:00.

Κυβερνητικά στελέχη επιβεβαιώνουν ότι η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι απηύθυνε πρόσκληση στον Έλληνα πρωθυπουργό να μιλήσει στο Κογκρέσο στις 17 Μαΐου , μια μέρα μετά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι η πρόσκληση δείχνει τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και την αναγνώριση του υψηλού κύρους του Κυριάκου Μητσοτάκη διεθνώς.

«Να σημειωθεί ότι είναι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που θα μιλήσει στο Κογκρέσο ενώ πρόσκληση για τέτοιου είδους ομιλία απευθύνεται σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις σε ξένους ηγέτες. Επίσης το γεγονός ότι η επίσκεψη αλλά και η ομιλία πραγματοποιείται σε αυτή την τόσο κρίσιμη συγκυρία διεθνώς, υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο την σημασία τους και στέλνει πολλαπλά μηνύματα», υπογραμμίζουν.

