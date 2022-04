Κόσμος

Ιλαρά – Κονγκό: Εκατόμβη νεκρών μετά την έξαρση των κρουσμάτων

Η συντριπτική πλειοψηφία των κρουσμάτων εντοπίζεται στην οικονομική πρωτεύουσα Πουάν-Νουάρ.

Το υπουργείο Υγείας του Κονγκό ανακοίνωσε σήμερα ότι 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ιλαράς επί συνόλου 6.259 κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί στην αφρικανική χώρα έως τις 24 Απριλίου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Ζιλμπέρ Μοκοκί, η οικονομική πρωτεύουσα Πουάν-Νουάρ αποτελεί το επίκεντρο της επιδημίας με 5.488 κρούσματα και 122 θανάτους από την αρχή του 2022.

«Οι περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους αφορούν ασθενείς που διακομίστηκαν με καθυστέρηση σε νοσοκομεία», τόνισε ο κονγκολέζος υπουργός.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας έχει υλοποιήσει δράσεις για να ενημερώσει τον πληθυσμό σχετικά με τα συμπτώματα της ιλαράς και τη σημασία της έγκαιρης αναζήτησης ιατρικής φροντίδας, συμπλήρωσε.

Η κυβέρνηση του Κονγκό έχει λάβει μέτρα για την ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης και του εμβολιαστικού προγράμματος. «Η κυβέρνηση λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να ανταποκριθεί σε τέτοιες υγειονομικές κρίσεις και προτρέπει τον πληθυσμό να απευθυνθεί στις υγειονομικές υπηρεσίες για κάθε ύποπτο κρούσμα ιλαράς», δήλωσε ο Μοκοκί.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε προειδοποιήσει ότι πολλές αφρικανικές χώρες θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με έξαρση κρουσμάτων ιλαράς εξαιτίας της αναβολής εμβολιασμών κατά της νόσου, η οποία σχετιζόταν με την πανδημία Covid-19.

