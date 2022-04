Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια: Χτύπησαν και λήστεψαν ανήλικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εφιάλτη μετράπηκε η βόλτα ενός 14χρονου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πολύ ανησυχητικές διαστάσεις έχουν πάρει οι επιθέσεις σε ανήλικους στην Αθήνα, αλλά και στην περιφέρεια οι οποίες, μάλιστα, πραγματοποιούνται σε γεμάτα κόσμο σημεία της πόλης, ακόμα και σε ώρες αιχμής.

Νέο περιστατικό ληστείας με θύμα ανήλικο σημειώθηκε την το βράδυ της Τετάρτης στην Νέα Φιλαδέλφεια, όταν συμμορία τεσσάρων ατόμων (σ.σ. πιθανότατα ανάμεσα τους να βρίσκονται και ανήλικοι) έκλεψε 14χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής κινούνταν επί της οδού Τρωάδος λίγο μετά τις 22:30, όταν η συμμορία εμφανίστηκε μπροστά του, τον ακινητοποίησε και με τη χρήση σωματικής βίας κατάφερε να τους αποσπάσει το κινητό του τηλέφωνο, καθώς πάνω του δεν είχε χρήματα.

Ο 14χρονος έντρομος κατευθύνθηκε σπίτι του και στη συνέχεια ενημέρωσε το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, ενώ οι δράστες αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για συμμορία που έχει πραγματοποιήσει κι άλλες βίαιες ληστείες κατά ανηλίκων στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που θα μιλήσει στο Κογκρέσο

Μύκονος: Καταγγελία εργαζόμενης ότι κοιμόταν σε αυτοκίνητο αντί για σπηλιά με ποντίκια (βίντεο)

Fake news ότι πέθανε ο Μίνο Ραϊόλα