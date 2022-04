Κόσμος

Ουκρανία – Γκουτέρες: Βομβαρδίστηκε το Κίεβο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ΓΓ του ΟΗΕ

Ο ΓΓ του ΟΗΕ είπε στον Ζελένσκι ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την εκκένωση του εργοστασίου χάλυβα στη Μαριούπολη, όπου έχουν βρει καταφύγιο στρατιώτες και άμαχοι.

Το Κίεβο δέχθηκε απόψε βομβαρδισμούς, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπως μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Οι δημοσιογράφοι του AFP βρέθηκαν σε μια πληγείσα περιοχή και ανέφεραν εκτεταμένες ζημιές σε κτίριο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ στο σημείο είχαν αναπτυχθεί σωστικά συνεργεία και αστυνομικοί.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο Telegram δύο επιθέσεις σε μια από τις συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες διαβεβαίωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν ό,τι μπορούν για να καταστεί δυνατή η εκκένωση του εργοστασίου χάλυβα στη Μαριούπολη, όπου έχουν βρει καταφύγιο στρατιώτες και άμαχοι.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε σήμερα, μετά τις επαφές που είχε στο Κίεβο, ότι τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν ό,τι μπορούν για να καταστεί δυνατή η εκκένωση του εργοστασίου χάλυβα στη Μαριούπολη, όπου έχουν βρει καταφύγιο στρατιώτες και άμαχοι.

«Στην παρούσα φάση, μπορώ μόνο να σας πω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί (η εκκένωση). Δεν πρόκειται να κάνω οποιοδήποτε σχόλιο που θα μπορούσε να υπονομεύσει αυτήν την πιθανότητα», είπε ο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

