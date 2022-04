Πολιτική

Ανδρουλάκης: Δεν ζητάμε συνεργασίες για να μοιράσουμε καρέκλες

Ο Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ άσκησε διμέτωπη κριτική σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και εστίασε στης ακρίβεια και τα ελληνοτουρκικά.

Σφοδρή κριτική τόσο προς την κυβέρνηση, όσο και προς τον ΣΥΡΙΖΑ άσκησε ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ομιλία του στον Βόλο, στο πλαίσιο της προσυνεδριακής διαδικασίας του κόμματος εν όψει των εσωκομματικών διαδικασιών για την αυτοοργάνωση του ΚΙΝΑΛ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εστίασε την κριτική του στα ελληνοτουρκικά και την ακρίβεια και παρουσίασε τις προτάσεις του ΚΙΝΑΛ, αλλά και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επόμενη μέρα του Κινήματος Αλλαγής και κάλεσε τους πολίτες του δημοκρατικού χώρου σε συστράτευση.

Όταν αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά και τις τελευταίες εξελίξεις ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι "το μπαράζ παράνομων υπερπτήσεων τουρκικών μαχητικών πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά - ακόμη και μετά την επίδοση διαβήματος του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στον τούρκο Πρέσβη στην Αθήνα - αποκαλύπτει ότι η τουρκική ατζέντα παραμένει προκλητικά αναθεωρητική και σε πλήρη ρήξη με τη διεθνή νομιμότητα. Η κυβέρνηση οφείλει να αναθεωρήσει τη στάση της. Δημιουργούνται εκ νέου ερωτηματικά, επί ποιας βάσης ο πρωθυπουργός, κατά την πρόσφατη συνάντησή του στην Κωνσταντινούπολη με τον τούρκο πρόεδρο, αποδέχθηκε την επανέναρξη των στρατιωτικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης".

Αναφερόμενος στην ακρίβεια ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής επανέλαβε την πρόταση του κόμματός του για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και καυτηρίασε την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι "παρατηρούμε μια συμφωνία Τσίπρα-Μητσοτάκη στην επιβολή πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής στη χονδρική τιμή. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι ήδη στην εργαλειοθήκη της Κομισιόν για να μειωθεί το κόστος που επωμίζονται οι πολίτες και είναι στη σωστή κατεύθυνση".

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ επανέφερε την πρότασή του για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας και τάχθηκε υπέρ της ανθρακοποίησης με ήπιο, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο, ενώ στο θέμα των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων τόνισε ότι "απέναντι στην κουλτούρα του διχασμού, της απαξίωσης, της στρέβλωσης, του ελιτισμού και του λαϊκισμού, βάζουμε την κουλτούρα του διαλόγου και της συνεννόησης αλλά με αξιακό τρόπο. Δεν μπαίνουμε στα παιχνίδια διανομής της εξουσίας. Δεν ζητάμε συνεργασίες για να μοιράσουμε καρέκλες και για να ξαναγίνουν πρωθυπουργοί κάποιοι, που τους έδωσε ευκαιρία ο λαός και απέτυχαν παταγωδώς. Από εμάς πρωθυπουργική καρέκλα δεν θα δει ούτε ο κ. Τσίπρας ούτε ο κ. Μητσοτάκης, να το πούμε ξεκάθαρα να μην περιμένουν τίποτα. Ο ελληνικός λαός θα δει μια άλλη μέρα. Μια μέρα σταθερότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας. Την αλλαγή θέλει ο λαός και όχι το διαίρει και βασίλευε".

