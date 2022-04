Αθλητικά

Euroleague: Η Αναντολού Εφές προκρίθηκε στο Final 4

Οι Τούρκοι κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης αν και ξεκίνησαν τη σειρά με μειονέκτημα έδρας απέναντι στην Αρμάνι.

Την πρόκρισή της στο 5ο φάιναλ φορ Euroleague της Ιστορίας της, πανηγύρισε στην Πόλη η Αναντολού Εφές, η οποία πλέον βάζει... πλώρη για back to back κούπα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας... επιβιώσει θριαμβευτικά από το μειονέκτημα έδρας της.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2021 επικράτησε (με 75-70) της Αρμάνι και στο Game 4, έγραψε το πολυπόθητο 3-1 στη σειρά και τύπωσε «εισιτήριο» για το Final Four του Βελιγραδίου, όπου θα παλέψει για την υπεράσπιση του τίτλου, με πρώτο... εμπόδιο στα ημιτελικά το νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-Μονακό (η σειρά είναι στο 2-1).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία έγινε η δεύτερη χρονικά ομάδα που... έφυγε για Βελιγράδι, μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης, εξαργύρωσε την ψυχραιμία της στην κρίσιμη τελευταία περίοδο, όταν η Αρμάνι της... έβαλε δύσκολα, βρίσκοντας ρυθμό από τα 6.75 και επιστρέφοντας στη διεκδίκηση της νίκης.

Οι Ιταλοί, οι οποίοι είχαν βρεθεί ακόμη και στο -10 στο 28΄ (62-52), απάντησαν με τέσσερα «κολλητά» τρίποντα και με σερί 0-14 έγραψαν στο 34΄ το 62-66. Ωστόσο, η αδυναμία των Ιταλών στα επιθετικά ριμπάουντ, η κούραση και τα διαδοχικά λάθη, έβαλαν την τουρκική ομάδα και πάλι σε θέση οδηγού, με τον άποντο μέχρι το 38΄ Κρις Σίνγκλετον να κάνει... σεφτέ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και να χαρίζει και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του (70-68).

Τα λάθη της Αρμάνι συνεχίστηκαν και με τους Ντατόμε, Σιλντς να αστοχούν σε δύο σερί τρίποντα, η Αναντολού παρέμεινε σε πλεονεκτική θέση μέχρι το τελικό 75-70.

Πρωταγωνιστής των νικητών ο Τιμπόρ Πλάις με 25 πόντους και εξαιρετική δουλειά μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, ενώ στους 20 σταμάτησε το κοντέρ του Βασίλιε Μίτσιτς, σε μία βραδιά που ο Σέιν Λάρκιν ήταν απογοητευτικός (8π. με 1/3 δίποντα, 0/6 τρίποντα, αλλά 6/6 βολές).

Από την Αρμάνι, που πάλεψε παρά τις σημαντικές απουσίες της (Μάλκολμ Ντιλέινι, Τρέι Κελ, Νικολο Μελι, Κωνταντίνος Μήτογλου), ο Λουίτζι Ντατόμε προσπάθησε με 19 πόντους, όπως και ο Κάιλ Χάινς με 10 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 19-11, 42-43, 62-58, 75-70

