Europa League: Άιντραχτ και Λειψία “βλέπουν” τελικό

Σαφές προβάδισμα για τον τελευταίο αγώνα της διοργάνωσης πήραν οι δύο γερμανικές ομάδες, μετά τους πρώτους αγώνες στα ημιτελικά.

Με το... ένα πόδι στον τελικό του Europa League βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης (28/04) η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, μετά το «διπλό» στο Λονδίνο επί της Γουέστ Χαμ (2-1), ενώ ξεκάθαρο προβάδισμα απόκτησε και η Λειψία απέναντι στην Ρέιντζερς, χάρις στο γκολ του Ανχελίνο λίγο πριν από το φινάλε της αναμέτρησης (1-0).

Από τη στιγμή που η Άιντραχτ «πέταξε έξω» στους προημιτελικούς το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, Μπαρτσελόνα, ήταν επόμενο ότι είχε το «πάνω χέρι» απέναντι στην άπειρη, Γουέστ Χαμ. Η γερμανική ομάδα έφυγε νικήτρια από το Λονδίνο απέναντι στα «σφυριά» με 2-1 και την προσεχή Πέμπτη (5/05) θα έχει την ευκαιρία να «σφραγίσει» το «εισιτήριο» για τον τελικό της 18ης Μαΐου, σε μία «κολασμένη» ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι οπαδοί της.

Η Γουέστ Χαμ μπορεί να είχε μόλις 2 ήττες στα 10 προηγούμενα ματς της διοργάνωσης από την έναρξή της (6 νίκες και 2 ισοπαλίες), ωστόσο, απόψε δεν είχε ούτε την τύχη με το μέρος της, σημαδεύοντας τρεις φορές τα δοκάρια των φιλοξενούμενων.

Κι αν ο Μάικλ Αντόνιο ισοφάρισε προσωρινά τους Γερμανούς, που είχαν προηγηθεί από το 51ο δευτερόλεπτο, ο Καμαντά στο 54΄ χάρισε το «τρίποντο» στην Άιντραχτ, η οποία στα τελευταία 21 ματς της διοργάνωσης έχει καταφέρει να σκοράρει στα 19!

Ό,τι δεν κατάφεραν οι επιθετικοί της Λειψίας για 85 λεπτά, το πέτυχε ο 25χρονος Ισπανός αμυντικός, Ανχελίνο. Με το γκολ που σημείωσε χάρισε στους «Ταύρους» τη νίκη με 1-0 απέναντι στη Ρέιντζερς κι έτσι στη ρεβάνς του «Άιμπροξ» στις 5 Μαΐου η γερμανική ομάδα θα έχει τον πρώτο λόγο για να βρεθεί στον καταληκτικό αγώνα της διοργάνωσης στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» της Σεβίλλης.

Η Ρέιντζερς έγινε η πρώτη ομάδα από την Σκωτία που έφτασε ποτέ σε ημιτελικό Europa League και θα τα παίξει όλα για όλα στην έδρα της, παρότι γνώρισε την 3η της ήττα στα 11 ματς που έχει δώσει στη διοργάνωση από την έναρξή της.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Γουέστ Χαμ (Αγγλία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία): 1-2 (21΄ Αντόνιο - 1΄ Κνάουφ, 54΄ Καμαντά)

Λειψία (Γερμανία)-Ρέιντζερς (Σκωτία): 1-0 (85΄ Ανχελίνο)