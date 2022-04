Κόσμος

Περού: Η κυβέρνηση θα αγοράζει όλη την κόκα!

Το πρωτότυπο σχέδιο της Κυβέρνησης, να αγοράσει ολόκληρη την παραγωγή φύλλων κόκας, για να καταπολεμήσει την διακίνηση κοκαΐνης, προκαλεί αντιδράσεις.

Η περουβιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αγοράσει το σύνολο της σοδειάς φύλλων κόκας, νομιμοποιώντας τις παράνομες καλλιέργειες, για να καταπολεμήσει την διακίνηση κοκαΐνης στη χώρα, μέλος της τριάδας κρατών όπου παράγονται οι μεγαλύτερες ποσότητες του ναρκωτικού αυτού στον κόσμο.

Το σχεδιαζόμενο μέτρο, δύσκολα εφαρμόσιμο δεδομένου ότι ο αριθμός των ανθρώπων που καλλιεργούν παράνομα κόκα είναι μεγάλος, προκαλεί ήδη ενστάσεις.

«Είναι απαραίτητο, για τουλάχιστον έναν χρόνο, να αγοράσουμε τα φύλλα κόκας από τους ήδη καταγεγραμμένους παραγωγούς και όσους θα εγγραφούν στο υπό δημιουργία μητρώο», εξήγησε ο πρωθυπουργός Ανίβαλ Τόρες, παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία.

Περίπου 95.000 νόμιμοι καλλιεργητές κόκας είναι καταγεγραμμένοι στο επίσημο μητρώο. Τα φύλλα που παράγουν αγοράζει από το 1978 η Εθνική Εταιρεία Κόκας (ENACO), καταβάλλοντας 100 σόλες (περίπου 25 ευρώ) ανά αρόμπα (11,24 κιλά). Καταναλώνονται υπό μορφή ματέ (διαδεδομένων ροφημάτων στη Λατινική Αμερική), γλυκών, αλεύρων, ή με τη μάσησή τους, παράδοση στις Άνδεις για την καταπολέμηση της κόπωσης και του μεγάλου υψομέτρου, στο Περού όπως και στη Βολιβία.

Σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς, οι παράνομοι καλλιεργητές κόκας είναι περίπου 400.000. Η επιφάνεια των καλλιεργειών εκτιμάται πως φθάνει τα 620.000 στρέμματα· η παραγωγή τους 160.000 τόνους. Εκ των οποίων η ENACO δεν αγοράζει σήμερα παρά 2.500 τόνους, ποσοστό που μετά βίας αντιστοιχεί στο 1,5%.

«Το μήνυμα το οποίο στέλνει η κυβέρνηση είναι πως νομιμοποιεί την καλλιέργεια κόκας και ότι θα αγοράζει φύλλα κόκας που καλλιεργείται παράνομα. Το μήνυμα είναι ‘καλλιεργήστε κόκα’, κι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι μιλάμε για την πρώτη ύλη που χρησιμοποιούν οι διακινητές ναρκωτικών», έκρινε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρουβέν Βάργκας, πρώην υπουργός Εσωτερικών του Περού.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Κολομβία και η Βολιβία είναι οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή φύλλων κόκας και κοκαΐνης στον κόσμο. Στο Περού, η παραγωγή κοκαΐνης εκτιμάται ότι φθάνει περίπου τους 400 τόνους ετησίως.

«Με την ενθάρρυνση της καλλιέργειας κόκας, ο παραγωγός θα έχει προφανώς δύο αγορές: αυτή του κράτους, που υπόσχεται η κυβέρνηση, κι αυτή των διακινητών των ναρκωτικών», παρατήρησε ο πρώην μεταβατικός πρόεδρος Φραντσίσκο Σαγάστι (2020-2021).

Για τον Φερνάντο Ροσπιλιόσι, πρώην υπουργό Εσωτερικών, «η δημιουργία νέου καταλόγου παραγωγών θα επιτρέψει στους διακινητές ναρκωτικών να νομιμοποιήσουνμέρος των δραστηριοτήτων τους».

«Τα ναρκωτικά και η διακίνηση ναρκωτικών καταστρέφουν και μας στερούν την ελευθερία μας. Δεν πρέπει να δίνεται κανένας χώρος στη διακίνηση ναρκωτικών και στις παράνομες δραστηριότητες», δήλωνε την περασμένη εβδομάδα ο περουβιανός πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο, που παρέστη στην αποτέφρωση αρκετών τόνων κοκαΐνης.

Το 2021 κατασχέθηκαν και αποτεφρώθηκαν πάνω από 84 τόνοι κοκαΐνης, σύμφωνα με την περουβιανή αστυνομία.

