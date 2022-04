Οικονομία

ΔΕΔΔΗΕ - νυχτερινό τιμολόγιο: Πότε ξεκινά το θερινό ωράριο

Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ για το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περιόδου. Από πότε ισχύει και ποιες ώρες.



Σε ισχύ τίθεται από την 1η Μαΐου το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περιόδου όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου "ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι τίθεται σε ισχύ το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περιόδου από την 1η Μαΐου 2022 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022 με συνεχές ωράριο από 23:00 έως 07:00 καθημερινά.

Οι καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να απευθύνονται στον Προμηθευτή τους."

Σε αντίστοιχη ανακοίνωση της, η ΔΕΗ αναφέρει "Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τους οικιακούς πελάτες με εγκατεστημένο νυχτερινό μετρητή ότι θα αρχίσει να ισχύει για την καλοκαιρινή περίοδο το συνεχές ωράριο 23:00 έως 07:00, όπως κάθε χρόνο, από την 1η Μαΐου 2022 έως 31η Οκτωβρίου 2022.

Όσοι επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες στο 800-900-1000 (Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών), στα αρμόδια καταστήματα ΔΕΗ της περιοχής τους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ > www.dei.gr και του ΔΕΔΔΗΕ > www.deddie.gr. "

