Κόσμος

Ουκρανία - Αζοφστάλ: Επιχείρηση απεγκλωβισμού αμάχων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περίπου 100.000 κάτοικοι στη Μαριούπολη διατρέχουν «θανάσιμο κίνδυνο» εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών.



Η Ουκρανία ελπίζει σήμερα να απομακρύνει αμάχους που έχουν καταφύγει στις εκτεταμένες εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στην Μαριούπολη, οι οποίοι βρίσκονται μαζί με τους τελευταίους πολεμιστές που υπερασπίζονται αυτήν την πόλη-λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη νότια Ουκρανία.

"Σήμερα προγραμματίζεται επιχείρηση για να απομακρύνουμε τους αμάχους από το εργοστάσιο", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να διευκρινίζει περαιτέρω.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε έπειτα από συνάντηση που είχε χθες, Πέμπτη, στο Κίεβο με τον Ζελένσκι ότι εντατικές συνομιλίες διεξάγονται για να καταστεί δυνατή η εκκένωση της χαλυβουργίας Azovstal, την οποία σφυροκοπούν οι ρωσικές δυνάμεις που έχουν καταλάβει την Μαριούπολη.

Την Τρίτη, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε "κατ' αρχήν" για ανάμειξη του ΟΗΕ και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στην εκκένωση του εργοστασίου Αζοφστάλ.

Σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης, περίπου 100.000 κάτοικοι σε όλη την πόλη διατρέχουν "θανάσιμο κίνδυνο" εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών και των ανθυγιεινών συνθηκών. Το δημοτικό συμβούλιο περιγράφει επίσης ως "καταστροφική" την έλλειψη πόσιμου νερού και τροφίμων που αντιμετωπίζει η πόλη.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΔΔΗΕ - νυχτερινό τιμολόγιο: Πότε ξεκινά το θερινό ωράριο

Παπαδόπουλος: Η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν έδωσε εντολή για σβήσιμο αρχείων από υπολογιστή

Οικονόμου για “το τσάμπα πέθανε”: δολοφονία χαρακτήρα και “μονταζιέρα” του ΣΥΡΙΖΑ