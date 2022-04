Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Ο μισθός είναι δωροδοκία...

"Βροχή" τα σχόλια στο Twitter κάτω από την νέα ανάρτηση του Έλληνα τενίστα.



Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μία νέα ανάρτηση στα social media, η οποία και οδήγησε σε πλήθος σχολίων από τους ακολούθους του, με πολλούς από αυτούς να αφήνουν και αιχμές εναντίον του.

Στη νέα του ανάρτηση ο Τσιτσιπάς έγραψε: «Ο μισθός σου είναι η δωροδοκία που σου δίνουν για να ξεχάσεις τις φιλοδοξίες σου».

Your salary is the bribe they give you to forget your aspirations. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) April 28, 2022

Λίγες ώρες μετά το tweet του ξεκίνησαν οι πρώτες αντιδράσεις από τους χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Οι περισσότεροι αναφέρθηκαν στη δική του δουλειά και έριξαν τα βέλη τους στον μισθό του.

Στέφανε σε χτύπησε καμία ρακέτα στο κεφάλι;https://t.co/cijBwdjDkh — Maltus (@TheMaltus) April 28, 2022

Prize money is the bribe they give you to forget about getting humiliated by Alcaraz and keep losing to him in every tournament! — BDTW (@dawgUW7) April 28, 2022

Very apt coming from a 23-year old who has probably never had to work an 8-5 job to feed himself

— Big Tennis Fan (@indevynitely) April 28, 2022

