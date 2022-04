Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Τζωρτζίνα: η γιαγιά έκανε την καταγγελία στο “Χαμόγελο του Παιδιού”

Αποκαλύψεις από την εκπομπή “Το Πρωινό” για την καταγγελία περί κακοποίησης του παιδιού από την μητέρα του.

Άνθρωπος από το ευρύτερο περιβάλλον της οικογένειας του Μάνου Δασκαλάκη, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, υποστήριξε πως η γιαγιά του παιδιού, η μητέρα του Μάνου Δασκαλάκη, έκανε την καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», για κακοποίηση της άτυχης Τζωρτζίνας όταν ήταν μωρό.

Σύμφωνα με την καταγγελία και τις μαρτυρίες, το τότε λίγων μηνών μωρό έχει μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματος του.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η ίδια μάρτυρας, η σχέση του Μάνου Δασκαλάκη και των παιδιών του με την μητέρα του και γιαγιά τους ήταν περιορισμένη, λόγω των πιέσεων που ασκούσε η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Ο άνθρωπος που μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ανέφερε τα εξής:

Ερώτηση: Εσείς γνωρίζετε την οικογένεια του Μάνου;

Απάντηση: Την γιαγιά του και η γιαγιά του έλεγε παρά πολλά… Μου έλεγε ότι είχανε δύο χρόνια να δουν την οικογένεια, ότι δεν είχαν σχέσεις, τους είχε αποκλείσει η Ρούλα, τους είχε αποκόψει από παντού. Δεν ήθελε κανέναν, δεν ήθελε επαφές.

Ο Μάνος ξέρω, όταν ήταν παραπληγική η Τζωρτζίνα, το είχε πάει το παιδί μια φορά στη μαμά του, το οποίο παιδί, όντας παραπληγικό δεν ήθελε να φύγει απ’ τη γιαγιά όταν άκουσε ότι “θα φύγεις τώρα με τον μπαμπά, να πας στο σπίτι». Και με τα ματάκια του έδειχνε τρόμο, δεν ήθελε να φύγει.

Από τότε που ήταν εννέα μηνών η Τζωρτζινούλα -αυτά που έχουμε πάθει, που έκανε- η μαμά του Μάνου είχε κάνει καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», ανώνυμα, γιατί τους φοβόταν. Όλη την οικογένεια (σημ: εννοεί φοβόταν). Έβλεπε μελανιές στο παιδάκι.

Ερώτηση: Που είδε μελανιές δηλαδή στο σώμα του παιδιού;

Απάντηση: Στα χεράκια του και στα πλευρά του. Το είχε πει με κάποιο τρόπο στο περιβάλλον του Μάνου, στο Μάνο, και επειδή αυτή τον χειραγωγούσε τον Μάνο, (σημ: τον) έφερνε στα «μέτρα» της, τον είχανε γυρίσει εντελώς ενάντια στη μάνα και στον πατέρα του. Δεν δεχόταν κουβέντα γι’ αυτή, για τη Ρούλα».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





Νωρίτερα η εκπομπή αποκάλυψε πως είναι εξάδελφος της Ρούλας Πισπιρίγκου ο τεχνικός υπολογιστών που την βοηθούσε κατά διαστήματα να σβήνει ηλεκτρονικά ίχνη από τον υπολογιστή της.

Όπως είπε η Κέλλυ Χεινοπώρου, είναι ένας άνδρας ο οποίος έκλεισε το μαγαζί που διατηρούσε και εργάζεται πηγαίνοντας σε σπίτια πελατών του.

Σε συνομιλία μαζί του, είπε στην δημοσιογράφο πως πράγματι όταν τον καλούσε έκανε την δουλειά του και έσβηνε τα αρχεία, καθώς και ότι προτίθεται να καταθέσει την Τρίτη στην Πάτρα ή στην Ασφάλεια Αθηνών.

Όπως είπε ο εξάδελφος της Ρούλας Πισπιρίγκου, έβλεπε ότι έσβηνε αναζητήσεις για φάρμακα, αλλά αυτό το δικαιολογούσε διότι ήξερε πως τα παιδιά της οικογένειας είχαν διάφορα ζητήματα υγείας.

