Κόσμος

Ο Ερντογάν προσεύχεται στην Μέκκα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος πρόεδρος κατέφθασε στο Μασγίντ αλ-Χαράμ υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.



Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε σήμερα στη Μέκκα, προκειμένου να προσευχηθεί στο ιερότερο τέμενος για τους μουσουλμάνους.

Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν τον Τούρκο πρόεδρο να καταφθάνει στο Μασγίντ αλ-Χαράμ υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, και κατόπιν να προσεύχεται με τη συνοδεία του.

Τον Ερντογάν συνόδευσαν ο εκπρόσωπος προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν, ς Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο Υπουργός Εμπορίου Μεχμέτ Μους, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μπεκίρ Μποζντάγ και ο Υπουργός Πολιτισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίκου - Τζωρτζίνα: η γιαγιά έκανε την καταγγελία στο “Χαμόγελο του Παιδιού”

ΔΕΔΔΗΕ - νυχτερινό τιμολόγιο: Πότε ξεκινά το θερινό ωράριο

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου χωρίς μάσκα: To σημείο “μηδέν” και οι σκέψεις για αυτοκτονία (βίντεο)