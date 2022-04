Κοινωνία

Πρωτομαγιά: Μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο των εκδρομέων

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα η Τροχαία. Τι ισχύει για τα φορτηγά.



Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Τροχαία, καθώς από το μεσημέρι και μετά αναμένεται να αυξηθεί η κίνηση στα εθνικά οδικά δίκτυα λόγω της εξόδου των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα της Τροχαίας με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Από το πρωί βρίσκονται επί ποδός περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα της ΕΛΑΣ, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Παράλληλα, για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά την εορτή της Πρωτομαγιάς, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών ισχύει σήμερα (29/4) από τις 16:00 έως τις 22:00 και αύριο (30/4) από τις 08:00 έως τις 13:00.

Για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα ισχύει τη Δευτέρα (2/5) από τις 16:00 έως τις 23:00.

