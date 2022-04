Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η απρόβλεπτη έκλειψη και οι φανταστικοί έρωτες (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για μια αστρολογικά καλή περίοδο σε γενικές γραμμές, με μόνο απρόβλεπτο παράγοντα την έκλειψη Ηλίου στον Ταύρο, έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις των ζωδίων στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος, «ο Δίας πάει μαζί με την Αφροδίτη και γεννιούνται φανταστικοί έρωτες, όμορφοι έρωτες και τα πράγματα είναι εξαιρετικά».

«Ο Ερμής πάει στους Διδύμους και αυτό σημαίνει ότι η επικοινωνία ευνοείται», προσέθεσε η Λίτσα Πατέρα.

Επεσήμανε πάντως πως «η έκλειψη Ηλίου στις 30 Απριλίου στο ζώδιο του Ταύρου, μαζί με τον Ουρανό, δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει και πόσο ανατρεπτικά μπορεί να είναι τα γεγονότα, σε μια καλή περίοδο που ξεκινάμε να διανύουμε».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

