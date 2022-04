Πολιτική

Ενεργειακή κρίση - Μητσοτάκης: Νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξης

Βασική προτεραιότητα η στήριξη των εισοδημάτων, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας.



Με τη διαβεβαίωση ότι η ενεργειακή επάρκεια της χώρας είναι απόλυτα διασφαλισμένη και ότι, οι προμήθειες φυσικού αερίου θα γίνουν με τρόπο τέτοιο ώστε να μην παραβιαστούν οι κυρώσεις που επέβαλε η ΕΕ στη Ρωσία, και προαναγγέλλοντας πως σύντομα θα ανακοινωθεί το νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή «έκρηξη», ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπογράμμισε επίσης πως η Ελλάδα γρήγορα και μεθοδικά μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο της περιοχής.

Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά έκανε στην «εισαγόμενη ακρίβεια» που όπως είπε πολιορκεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις επισημαίνοντας πως σύντομα θα ανακοινωθεί το νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξης. Τόνισε πως η στήριξη των εισοδημάτων αποτελεί βασική προτεραιότητα με αναφορά στην αύξηση από τη Δευτέρα του κατώτατου μισθού που δίνει το μήνυμα ότι «η πολιτεία στέκεται στο πλευρό των χαμηλόμισθων συμπολιτών μας» αποτελώντας «έναν δίκαιο τρόπο να επιμερίζεται το μέρισμα ανάπτυξης σε όλους τους συμπολίτες μας».

Αναγνωρίζοντας ότι τα μέτρα δεν καλύπτουν όλες τις αυξήσεις τόνισε πως «σε εθνικό όμως επίπεδο εμείς στήνουμε τα δικά μας αναχώματα». Όπως χαρακτηριστικά είπε «‘Νιώθουμε, προσπαθούμε, δρούμε': αυτά είναι τρία ρήματα που πρέπει να διαπερνούν την καθημερινότητά μας».

Ξεχωριστή μνεία έκανε στο ζήτημα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και το καινοτόμο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που εκσυγχρονίζει το πλαίσιο ενώ επέκρινε και τη στάση που τηρεί η αντιπολίτευση που όπως είπε «ασχολείται πότε με μύθους της καταστροφολογίας και πότε με παραμύθια, στα οποία πρωταγωνιστούν βασιλιάδες, πρίγκιπες, δράκοι».

Αναλυτικά, στην εισαγωγική τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Στην τελευταία μας ψηφιακή συνεδρίαση, γιατί καθώς αίρονται σταδιακά και οι τελευταίοι περιορισμοί της πανδημίας, το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο -μετά από παραπάνω από δύο χρόνια- θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των μελών του.

Το σημερινό, πάντως, γίνεται στη σκιά των νέων ρωσικών εκβιασμών με αιχμή τη διακίνηση του φυσικού αερίου. Δεν έχω να πω πολλά. Σε ό,τι μας αφορά, δύο μόνο σχόλια: πρώτον, η ενεργειακή επάρκεια της χώρας είναι απόλυτα διασφαλισμένη και δεύτερον, οι προμήθειες φυσικού αερίου της χώρας θα γίνουν με τρόπο τέτοιο ώστε να μην παραβιαστούν οι κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία. Αν χρειαστεί, στη συνέχεια, θα κάνουμε και μια πιο αναλυτική συζήτηση με παρέμβαση του υπουργού Ενέργειας.

Είναι άλλωστε γνωστό ότι ήδη συνδράμουμε τη φίλη, γείτονα Βουλγαρία, ενώ την Τρίτη, μαζί με άλλους ηγέτες της Βαλκανικής, θα βρεθώ στην Αλεξανδρούπολη στον νέο τερματικό σταθμό αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής το οποίο, σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες, μέσα σε λιγότερο από 20 μήνες θα μας έχει δώσει τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουμε πλήρως τις πηγές εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, όχι μόνο της πατρίδας μας αλλά και όλης της Βαλκανικής Χερσονήσου.

Η Ελλάδα, λοιπόν, γρήγορα και πολύ μεθοδικά μετατρέπεται σε έναν ενεργειακό κόμβο της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα και σε στρατηγική πύλη εισόδου ενεργειακών πόρων προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη συνολικά.

Πολύ σύντομα, επίσης, θα ανακοινωθεί το νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξης απέναντι στις συνέπειες του πολέμου και της εισαγόμενης ενεργειακής «έκρηξης». Ξέρω πολύ καλά πως αυτή η εισαγόμενη ακρίβεια πολιορκεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ δεν έπαψα ποτέ να τονίζω ότι οι μισθοί στη χώρα μας, δυστυχώς, είναι ακόμα χαμηλοί, ως απόρροια της δεκάχρονης οικονομικής περιπέτειας. Είναι κάτι το οποίο, προφανώς, μάς απασχολεί ιδιαίτερα. Γι' αυτό και εν όψει των ευρωπαϊκών αποφάσεων εμείς αναπτύσσουμε και δρομολογούμε, όπως το έχουμε κάνει εδώ και αρκετούς μήνες, τις δικές μας εθνικές δράσεις. Και η στήριξη των εισοδημάτων είναι η βασική μας προτεραιότητα.

Από τη Δευτέρα -όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει- ο κατώτατος μισθός, η βασική αμοιβή, αυξάνεται κατά 50 ευρώ το μήνα. Από τα 663 ευρώ πηγαίνει στα 713 ευρώ. Σε συνδυασμό με την πρώτη δόση, του Ιανουαρίου, είναι μια αύξηση της τάξης του 9,7% σε σχέση με τον κατώτατο μισθό του 2021, πολύ πάνω από τον πληθωρισμό. Ουσιαστικά δίνουμε στους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό έναν επιπρόσθετο 15ο μισθό τον χρόνο.

Είναι μία πολύ σημαντική αύξηση, μια κίνηση στήριξης των χαμηλότερων εισοδημάτων. Ένα μήνυμα ότι η πολιτεία στέκεται στο πλευρό των χαμηλόμισθων συμπολιτών μας και ένας δίκαιος τρόπος να επιμερίζεται το μέρισμα ανάπτυξης σε όλους τους συμπολίτες μας.

Ανάλογα, φυσικά, αυξάνεται και το επίδομα ανεργίας, όπως και όλη η μισθολογική κλίμακα. Επίσης, να θυμίσω ότι τον Ιούνιο ακολουθεί νέα μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και επιμένω πολύ -και θέλω και εσείς να το κάνετε- στις συγκεκριμένες πολιτικές μας, γιατί τις θεωρώ σφραγίδες της κοινωνικής μας πολιτικής. Δεν δίνουν λύσεις στις ανάγκες όλων των πολιτών, καταδεικνύουν όμως τη δική μας συστηματική προσπάθεια να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών που έχει η χώρα.

Είναι, προφανώς, μέτρα τα οποία διαδέχονται άλλες ελαφρύνσεις, ισχύουν παράλληλα και με τις επιδοτήσεις στο ρεύμα και στα καύσιμα. Είναι μέτρα τα οποία βρίσκουν ανταπόκριση, αν σκεφτείτε ότι μέσα σε 48 μόλις ώρες, πάνω από μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας μπήκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα του Fuel Pass.

Θα το ξαναπώ: είναι μέτρα τα οποία δεν καλύπτουν όλες τις αυξήσεις, μετριάζουν όμως τις απώλειες από τις ανατιμήσεις. Γιατί αυτή η μάχη με την πανευρωπαϊκή κρίση είναι άνιση και τελικά θα χρειαστεί μία πανευρωπαϊκή απάντηση.

Σε εθνικό όμως επίπεδο εμείς στήνουμε τα δικά μας αναχώματα. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο πληθωρισμός των τιμών δεν αντιμετωπίζεται, σε καμία περίπτωση, με «πληθωρισμό εντυπώσεων». Αλλά μόνο με επιλογές οι οποίες είναι συνετές και αποτελεσματικές.

Κλείνω, λοιπόν, αυτή τη σύντομη αναφορά μου στην επικαιρότητα με τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα σε κάθε πολίτη για όσο καιρό χρειαστεί. Χωρίς ποτέ να κρύβουμε τα εμπόδια της συγκυρίας, μιλώντας πάντα τη γλώσσα της αλήθειας, αλλά εξαντλώντας τα περιθώρια στήριξης της κοινωνίας.

«Νιώθουμε, προσπαθούμε, δρούμε»: αυτά είναι τρία ρήματα που πρέπει να διαπερνούν την καθημερινότητά μας. Το πρώτο θέμα του Υπουργικού Συμβουλίου θα είναι μία αναλυτική παρουσίαση από τον υπουργό Οικονομικών για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας εντός του 2022, που θα δώσουν σε όλους μας μια καλύτερη εντύπωση και μία καλύτερη εικόνα για τα πραγματικά περιθώρια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για την άσκηση τέτοιων πολιτικών.

Έχουμε μία πλούσια ατζέντα στο Υπουργικό Συμβούλιο, έχουμε 11 θέματα. Θα ήθελα να αναφερθώ ενδεικτικά σε δύο πολύ σημαντικά. Το πρώτο λύνει ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τη χώρα από το 1929. Κανένας νόμος μέχρι τώρα δεν έχει μπορέσει να το ρυθμίσει. Αναφέρομαι στο σύνθετο ζήτημα των δημοσίων ακινήτων τα οποία κατά καιρούς έχουν καταπατηθεί. Μιλάμε για 90.000 περιπτώσεις, για το 92% των δημοσίων ακινήτων που επί δεκαετίες έχουν γίνει, σπίτια, κτήματα, επαγγελματικές στέγες πολιτών. Αυτοί πλέον θα μπορούν να τα εξαγοράσουν, αποκαθιστώντας το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, ενισχύοντας παράλληλα τα δημόσια έσοδα με το τίμημα και τους φόρους μεταβίβασης ακινήτων. Και όλα αυτά, βεβαίως, πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς.

Υπάρχουν, όμως, και άλλες κοινωνικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, όπως το ακανθώδες ζήτημα που αφορά πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολλά ζευγάρια: το ζήτημα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Είναι ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο και με το νέο και εξαιρετικά καινοτόμο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, εκσυγχρονίζεται και στη χώρα μας, με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις, το πλαίσιο το οποίο διέπει την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Για παράδειγμα, αυξάνεται το ηλικιακό όριο των γυναικών που επιλέγουν αυτή τη μέθοδο, ιδρύεται επίσημη τράπεζα γενετικού υλικού. Κυρίως όμως, με τις νέες ρυθμίσεις θεραπεύονται δεκάδες δυσλειτουργίες οι οποίες είχαν καταγραφεί στα διάφορα στάδια αυτής της κρίσιμης διαδικασίας και ταλαιπωρούσαν αφόρητα γυναίκες αλλά και ζευγάρια που επέλεγαν την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή προκειμένου να κάνουν οικογένεια.

Όπως διαπιστώνετε, έχουμε πολλά να πούμε και ακόμα περισσότερα να κάνουμε, την ώρα που η αντιπολίτευση ασχολείται πότε με μύθους της καταστροφολογίας και πότε με παραμύθια, στα οποία πρωταγωνιστούν βασιλιάδες, πρίγκιπες, δράκοι. Ούτε το ψέμα, ούτε και η γελοιότητα -βλέπετε- έχουν όρια.

Εμάς, όμως, μάς περιμένει πολλή δουλειά, για τα προβλήματα τα οποία αφορούν όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Ελπίζω όλοι να πήρατε δυνάμεις τις λίγες ελεύθερες μέρες που είχαμε, τις μέρες της Λαμπρής. Ανανεώσαμε τις αντοχές μας, οπότε στα «χρόνια πολλά» να προσθέσω και την «καλή δύναμη», για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας».

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης αναφέρεται, «Τόσοι υπουργοί και υποτιθέμενοι τεχνοκράτες στο «επιτελικό κράτος» και δεν υπάρχει ένας να «ενημερώσει» τον πρωθυπουργό ότι η κοινωνία υποφέρει και ότι η οικονομία καταρρέει. Αντιθέτως, τον αφήνουν να εκτίθεται με δηλώσεις που εξοργίζουν την ελληνική κοινωνία, ειδικά όταν αναφέρεται στην «αποτελεσματικότητα» των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια και το πρωτοφανές γενικευμένο κύμα ανατιμήσεων. Είναι αυτονόητο ότι όταν μία κυβέρνηση αδυνατεί ακόμα και να αναγνωρίσει το πρόβλημα, είναι απολύτως αδύνατον να δώσει λύσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που η ΝΔ συκοφαντεί τους πολίτες, τους οποίους υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υπηρετεί, μιλώντας για “τζαμπατζήδες”».

