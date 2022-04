Υγεία - Περιβάλλον

“Το Πρωινό” - Τζωρτζίνα: ο Ηλιάδης απαντά για την κεταμίνη και την Πισπιρίγκου (βίντεο)

Τι λέει ο γιατρός που αγωνίστηκε να κρατήσει στην ζωή το κορίτσι, για την χορήγηση της ουσίας και την καρτέλα στην οποία αναγραφόταν το φάρμακο, που ως φαίνεται "γνώριζε από καιρό" η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Το Πρωινό” και στην Κέλλυ Χεινοπώρου μίλησε ο Εντατικολόγος και Διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων της Πάτρας, Ανδρέας Ηλιάδης, σχετικά με την αναφορά στην κεταμίνη, που επί καιρό υπήρχε στο κρεβάτι της Τζωρτζίνας, όσο εκείνη νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Πάτρας, διάστημα στο οποίο ήταν διαρκώς στο πλευρό της η μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία κατηγορείται ότι σκότωσε το παιδί της, χορηγώντας του κεταμίνη.

Όπως αποκαλύφθηκε από το Mega, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Ρούλας Πισπιρίγκου πως δεν γνώριζε την κεταμίνη, παρά μόνο αφού αναφέρθηκε σε τηλεοπτικούς σταθμούς, λίγη ώρα πριν από την σύλληψη της, η ονομασία της κεταμίνης ήταν αναγραμμένη σε καρτέλα που βρισκόταν στο κρεβάτι του παιδιού όσο αυτό νοσηλευόταν είτε στο νοσοκομείο της Πάτρας είτε στο Ωνάσειο.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς του συνηγόρου της Ρούλας Πισπιρίγκου, ότι στο νοσοκομείο της Πάτρας χορηγήθηκε κεταμίνη στο κορίτσι, ο κ. Ηλιάδης απαντά πως "Οι ημερομηνίες χορηγησης κεταμίνης που αναφέρονται από τον δικηγόρο της μητέρας, αναφέρονται στις ημέρες εισαγωγής της μικρής στις 11/4/21 και 5/6/21 από Καραμανδάνειο και Ωνάσειο αντίστοιχα. Η ανακοίνωση από τον δικηγόρο τέτοιων πληροφοριών μάλλον δεν βοηθούν σε τίποτα, παρά δημιουργούν δημόσια ασάφειες, σ’ύγχυση και εντυπώσεις".

Η κεταμίνη αναγραφόταν σε ειδική καρτέλα, που υπήρχε στο κρεβάτι της Τζωρτζίνας, μαζί με άλλα φάρμακα επίγουσας ανάγκης, μαζί με τις δοσολογίες για καθένα εξ αυτών που έπρεπε να χορηγηθούν ένα παρίστατο ανάγκη σε κάποια κρίση της μικρής ασθενούς, ώστε να υπάρχει άμεση και ορθή ενημέρωση των γιατρών που θα καλούνταν να αντιμετωπίσουν ένα έκτακτο περιστατικό.

"Η συγκεκριμένη καρτέλα είναι καρτέλα που μπαίνει σε κάθε κρεβάτι εντατικής κατά την είσοδο ασθενούς στην μονάδα και δεν αφορούν φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής, αλλά αυτά που θα χρειαστεί σε επείγουσα κατάσταση. Άρα, πρόκειται για καρτέλα που όντως αναρτήθηκε στο κρεβάτι της μικρής, με συγκεκριμένες δόσεις για επείγουσες καταστάσεις και αφορούσε δεκάδες φάρμακα επείγουσας ιατρικής που βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή είναι γραμμένα ότι δίνονται. Ότι δίνεται γράφεται στον ιατρικό φάκελο στο νοσηλευτικό διάγραμμα που ενημερώνεται κάθε ώρα της ημέρας", υπογραμμίζει ο κ. Ηλιάδης, στην Κέλλυ Χεινοπώρου και στην εκπομπή "Το Πρωινό".

