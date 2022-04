Κοινωνία

Μάνος Δασκαλάκης: Αποκαλύψεις στην κατάθεσή του

Τι λέει για την Ρούλα Πισπιρίγκου και τους θανάτους των τριών παιδιών.



Αποκαλυπτικός ήταν στην κατάθεση του στην 18η ανακρίτρια ο Μάνος Δασκαλάκης. Ο εν διαστάσει σύζυγος της Ρούλας Πισπιρίγκου, αποκαλεί «κατηγορούμενη» την 33χρονη, ενώ μιλάει για τις υποψίες που του γεννήθηκαν μετά τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

«Σε κανέναν από την οικογένειά μας ή τους φίλους μας, η κατηγορούμενη δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα ότι θα μπορούσε να κάνει κακό στο παιδί. Ίσα ίσα που το φρόντιζε όπως όλα τα παιδιά μας, με πάρα πολύ αγάπη και έκανε τα πάντα μόνη της» κατέθεσε ο Μάνος Δασκαλάκης.

Από την άλλη εκφράζει τις υποψίες του για εκείνη, ιδίως μετά τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Οι περιγραφές του Μάνου Δασκαλάκη



Όταν άρχισε να ανακινείται το θέμα του θανάτου της Τζωρτζίνας, διαπίστωσα ότι είχε μια ανησυχία και βρισκόταν συνεχώς στα τηλεοπτικά μέσα εκθέτοντας τις δικές της απόψεις και έχοντας συνεχώς στο νου της εάν θα πουν κάτι σχετικό με τον θάνατο της Τζωρτζίνας ή εάν έχουν ανακαλύψει κάτι, ανέφερε.

Εκείνη την περίοδο, ωστόσο, όπως λέει στην κατάθεση του, την στήριξε δίνοντας μία κοινή τηλεοπτική συνέντευξη. Πίστευε ότι δεν υπάρχει λόγος να την αμφισβητήσει... δεν του άρεσε όμως η επιμονή της να εκτίθεται δημόσια..

«Και οι δύο τότε λέγαμε, ότι πιστεύαμε ότι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων θα ήταν καθαρά οπότε και δεν υπήρχε λόγος να ανησυχούμε. Η κατηγορουμένη όμως δεν σταμάτησε σε αυτή τη τηλεοπτική συνέντευξη, αλλά συνέχισε να συνομιλεί με κάθε τρόπο με κάθε τηλεοπτικό μέσο και σε κάθε δημοσιογράφο» είπε ο Μάνος Δασκαλάκης, ανέφερε στην κατάθεσή του, την οποία έφερε στην δημοσιότητα το Mega.

Η... αποστασιοποίηση



Ο Μάνος Δασκαλάκης, μετά την προφυλάκιση της Πισπιρίγκου, πήρε ξεκάθαρα αποστάσεις λέγοντας ότι πλέον όλα του φαίνονται ύποπτα ακόμα και το τάμπλετ, που η κατηγορούμενη έβαλε στο φέρετρο της Τζωρτζίνας.

«Εκείνη την στιγμή δεν μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν κάτι που το είχε κάνει και στις δύο προηγούμενες ταφές. Τώρα όμως το βλέπω ύποπτο και πιστεύω ότι πρέπει να ελεγχθεί το τάμπλετ» δήλωσε ο 30χρονος.

«Η Τζωρτζίνα φώναζε, η Ρούλα έκλαιγε»



Τρεις ημέρες πριν από τον θάνατο της μικρής Ίριδας και ενώ ακόμα ήταν στη ζωή η 9χρονη Τζωρτζίνα, ο Μάνος Δασκαλάκης όπως λέει στην κατάθεση του έφυγε από το σπίτι επειδή έμαθε ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε βρει άλλο σύντροφο. Ωστόσο, όταν ειδοποιήθηκε ότι η Ίριδα σταμάτησε να αναπνέει έσπευσε στο σπίτι.

«Μόλις έφθασα αντίκρισα τη Ρούλα να κάνει ΚΑΡΠΑ στο παιδί μας και η Τζωρτζίνα να φωνάζει «Θεέ μου μη μου πάρεις την αδελφούλα μου» και τη Ρούλα να φωνάζει “δε θα σε αφήσω και εσένα να μου φύγεις”» περιγράφει ο Μάνος Δασκαλάκης.

Ο Μάνος Δασκαλάκης εξηγεί για ποιο λόγο ζήτησαν η νεκροτομή της Τζωρτζίνας να γίνει στην Πάτρα και όχι στην Αθήνα.

«Μίλησα με τους γιατρούς και τους είπα πως μπορώ να προχωρήσω τη διαδικασία ώστε η νεκροψία νεκροτομή να γίνει στην Πάτρα και όχι στην Αθήνα, γιατί λόγω του θανάτου της Μαλένας βρισκόμασταν σε αντιδικία με την ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών…. Τελικά δεν έβγαλα άκρη και το παιδί παρέμεινε στην Αθήνα και έγινε εδώ η νεκροψία – νεκροτομή» είπε ο 30χρονος.

