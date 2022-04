Κοινωνία

Μετς: Φωτιά σε εστιατόριο (βίντεο)

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής έσπευσε για την κατάσβεση της. Μποτιλιάρισμα προκλήθηκε σε κεντρικούς δρόμους.



Φωτιά ξέσπασε στο δώμα εστιατορίου-μπαρ, στην συμβολή των οδών Μάρκου Μουσούρου και Αρδηττού, στην περιοχή του Μετς.



Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, η φωτιάδεν εμπνέει ανησυχία.

#Πυρκαγιά σε χώρο εστίασης επί της οδού Μάρκου Μουσούρου στην Αθήνα. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 29, 2022

Ωστόσο, στην περιοχή έχει προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο με κεντρικούς δρόμους να είναι μποτιλιαρισμένοι.

Σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του ant1news.gr φαίνονται φλόγες και πυκνοί καπνοί να βγαίνουν από το δώμα του εστιατορίου.

