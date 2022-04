Οικονομία

Πρόγραμμα Σταθερότητας: οι εκτιμήσεις για ανάπτυξη, πληθωρισμό και πλεονάσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι προβλέψεις για την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής Οικονομίας, που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 3,1% και πληθωρισμό 5,6% σε μέσα επίπεδα εφέτος, περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Σταθερότητας που παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, προβλέπεται πρωτογενές έλλειμμα 2% του ΑΕΠ εφέτος και πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023 έως και το 2025.

Ειδικότερα:

Το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 3,1% εφέτος, κατά 4,8% το 2023 κατά 3,5% το 2024 και κατά 3,3% το 2025.

πληθωρισμός θα αυξηθεί εφέτος κατά 5,6% σε μέσα επίπεδα, για να υποχωρήσει σε 1,6% το 2023 και να διαμορφωθεί σε 1,7% το 2024 και το 2025. Ο εναρμονισμένοςθα αυξηθεί εφέτος κατά 5,6% σε μέσα επίπεδα, για να υποχωρήσει σε 1,6% το 2023 και να διαμορφωθεί σε 1,7% το 2024 και το 2025.

πρωτογενές έλλειμμα 2% του ΑΕΠ, ενώ θα υπάρξουν πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 1,1% του ΑΕΠ το 2023, ύψους 2,1% του ΑΕΠ το 2024 και 2,3% του ΑΕΠ το 2025. Δημοσιονομικά, εφέτος προβλέπεται2% του ΑΕΠ, ενώ θα υπάρξουν πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 1,1% του ΑΕΠ το 2023, ύψους 2,1% του ΑΕΠ το 2024 και 2,3% του ΑΕΠ το 2025.

Το δημόσιο χρέος θα διαμορφωθεί σε 180,2% του ΑΕΠ εφέτος και θα αποκλιμακώνεται σε 168,6% του ΑΕΠ το 2023, σε 155,2% του ΑΕΠ το 2024 και σε 146,5% του ΑΕΠ το 2025.

Η ανεργία θα διαμορφωθεί εφέτος σε 13,9% και θα μειώνεται σε 12,2% το 2023, σε 11,2% το 2024 και σε 10,2% το 2025.

Σύμφωνα επίσης με τον υπουργό Οικονομικών, υπήρξαν πέντε «γραμμές άμυνας» στην ελληνική οικονομία, που έχουν ως εξής:

1η Γραμμή: Τα 43 δισ. ευρώ μέτρα στήριξης της προηγούμενης περιόδου, που ενίσχυσαν το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη και μείωσαν την ανεργία.

2η Γραμμή: Οι συνεχείς και μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, που τονώνουν το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

3η Γραμμή: Οι επιδοτήσεις μέρους του αυξημένου ενεργειακού κόστους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως στους πιο ευάλωτους, ύψους 3,5 δισ. ευρώ έως σήμερα.

4η Γραμμή: Οι ενισχύσεις ευάλωτων νοικοκυριών, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και οι επιδοτήσεις καυσίμων, ύψους 900 εκατ. ευρώ έως σήμερα.

5η Γραμμή: Η διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα στο 2022, συνολικού ποσοστού 9,7% (11,8% εάν συνυπολογιστεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων).

Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας παρουσίασε αναλυτικά και τις δώδεκα πρόσφατες θετικές εξελίξεις στην οικονομία:

1. Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε ένα μόλις «σκαλοπάτι» πριν την επενδυτική βαθμίδα. Δύο οίκοι αξιολόγησης -ο S&P Global Ratings και ο DBRS Morningstar αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας τον τελευταίο μήνα. Συνολικά έχουν γίνει 9 αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία δυόμισι χρόνια, παρά τις διαδοχικές και επάλληλες κρίσεις.

2. Επιτυχημένη επανέκδοση 7ετούς ομολόγου. Η Ελλάδα προχθές άντλησε 1,5 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 2,4%. Το κόστος δανεισμού αν και υψηλό λόγω της δυσμενούς διεθνούς συγκυρίας, παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με τα επίπεδα του 2019.

3. Αποτελεσματική στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών -παρά τις αναμενόμενες, λόγω της ενεργειακής κρίσης, απώλειες το δ' τρίμηνο- παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 3,7 δισ. ευρώ το 2021 σε σχέση με το 2019. Το συνολικό ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα το 2021 είναι το υψηλότερο από το 2013.

4. Βελτιωμένοι δείκτες δημοσιονομικού ελλείμματος και δημοσίου χρέους. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 5% του ΑΕΠ το 2021, σημαντικά χαμηλότερο από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού (πρόβλεψη για 7% του ΑΕΠ). Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης υποχώρησε στο 193,3% του ΑΕΠ το 2021 (από 206,3% του ΑΕΠ το 2020).

5. Ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας. Το ΑΕΠ της χώρας, εν μέσω δυσμενούς περιβάλλοντος, αυξήθηκε κατά 8,3% το 2021, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των απωλειών του 2020.

6. Ολοκλήρωση αποπληρωμής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η κυβέρνηση ξεκίνησε και ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των οφειλών της Ελλάδας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με συνολική ωφέλεια τόκων ύψους περίπου 230 εκατ. ευρώ.

7. Εκταμίευση των πρώτων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ελλάδα έλαβε τους πρώτους πόρους -μετά την υψηλή προκαταβολή- από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την εκταμίευση δόσης ύψους 3,6 δισ. ευρώ.

8. Θετική ολοκλήρωση της 13ης Έκθεσης Ενισχυμένης Εποπτείας. Πρόκειται για τη 10η διαδοχική θετική Έκθεση Αξιολόγησης κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη σημερινή κυβέρνηση. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η δημοσιοποίηση και της 14ης Έκθεσης, η οποία εκτιμάται επίσης θετική.

9. Μείωση «κόκκινων» δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και αυξημένα επίπεδα καταθέσεων. Τα «κόκκινα» δάνεια ανήλθαν στα 18,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021, μειωμένα κατά 57 δισ. ευρώ από τον Ιούνιο 2019. Οι καταθέσεις είναι αυξημένες κατά 41 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2022 σε σχέση με τον Ιούνιο 2019.

10. Σημαντική συρρίκνωση της ανεργίας. Η ανεργία διαμορφώθηκε στο 12,8% τον Φεβρουάριο 2022, μειωμένη κατά 4% την τελευταία διετία. Η Ελλάδα καταγράφει την καλύτερη ευρωπαϊκή επίδοση σε όρους συγκράτησης της ανεργίας.

11. Ανθεκτικότητα ελληνικών επιχειρήσεων. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 332,4 δισ. ευρώ το 2021, αυξημένος κατά 15,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019.

12. Διεθνής αναγνώριση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής-Δρομολόγηση εξόδου από την Ενισχυμένη Εποπτεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Τζωρτζίνα: η γιαγιά έκανε την καταγγελία στο “Χαμόγελο του Παιδιού”

“Ενώπιος Ενωπίω” - Γιάννης Βογιατζής: Η γυναίκα μου πέθανε στα χέρια μου

“Το Πρωινό”: Ξάδελφος της Πισπιρίγκου ο τεχνικός που “έσβηνε αρχεία”