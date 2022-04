Πολιτισμός

Ο Γιαν Φαμπρ καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση

Ο Γιαν Φαμπρ είχε προκαλέσει σάλο για την παράστασή του «Mount Olympus» και την σκηνή με τα «Παλλόμενα Πέη».



Ο Βέλγος καλλιτέχνης Γιαν Φαμπρ, ο οποίος δικάσθηκε κατηγορούμενος για βία, παρενόχληση, σεξουαλική παρενόχληση και προσβολή της αιδούς στην εργασία από τις χορεύτριες του θιάσου του που κατήγγειλαν τις πράξεις του με ανοικτή επιστολή το 2018, καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή από δικαστήριο της Αμβέρσας.

Κατά την διάρκεια της δίκης, οι ενάγουσες περιέγραψαν τον Γιαν Φαμπρ ως άνθρωπο τυραννικό, που ταπείνωνε συστηματικά τις χορεύτριες και εξασκούσε σε ορισμένες περιπτώσεις σεξουαλικό εκβιασμό εναντίον τους.

Πολλά από τα θύματα περιέγραψαν φωτογραφίσεις ερωτικού χαρακτήρα υπό την καθοδήγηση του 63χρονου καλλιτέχνη, με πρόσχημα δημοσιεύσεις σε επιθεωρήσεις τέχνης. Ορισμένες από τις φωτογραφίσεις τελείωναν με ερωτικές πράξεις.

Η υπεράσπιση παρουσίασε κατά την διάρκεια της δίκης μια διαφορετική εικόνα ενός «ρομαντικού αναρχικού», αλλά σε καμία περίπτωση ενός «εγκληματία». Η συνήγορός του παραδέχθηκε ότι ο Γιαν Φαμπρ διαθέτει μία «ισχυρή προσωπικότητα» και το γεγονός ότι η συνεργασία μαζί του προϋποθέτει «να δοθεί κανείς 100%» σε εξαντλητικές παραστάσεις όπου στόχος είναι «η πραγματική εξάντληση, τα πραγματικά συναισθήματα».

Ο εισαγγελέας πρότεινε την επιβολή ποινής 3ετούς φυλάκισης, αλλά το δικαστήριο έκρινε ότι ορισμένα από τα αδικήματα είχαν παραγραφεί, καθώς τα γεγονότα αφορούσαν την περίοδο 2002-2018, ενώ απορρίφθηκαν οι κατηγορίες των έξι από τα ένδεκα καταγγέλλοντα θύματα.

Το δικαστήριο αναγνώρισε μία σεξουαλική επίθεση κατά μίας από τις χορεύτριες και βία και ταπεινώσεις κατά πέντε από τις μηνύτριες.

Ο Γιαν Φαμπρ δεν εμφανίσθηκε στην δίκη του και ήταν επίσης απών κατά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης. Μία από τις συνηγόρους του εξέφρασε την ικανοποίηση της πλευράς του κατηγορουμένου για την απόφαση.

Η 18μηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή πέντε ετών συνοδεύεται από στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων κατά την χρονική περίοδο της αναστολής.

Ο Γιαν Φαμπρ είχε προκαλέσει σάλο για την παράστασή του «Mount Olympus» και την περίφημη σκηνή με τα «Παλλόμενα Πέη», ενώ στο ελληνικό κοινό έγινε γνωστός για το διορισμό του στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών, θέση από την οποία παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις για το βελγικής ταυτότητας πρόγραμμα που ετοίμασε.

