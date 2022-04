Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε κι άλλο την Παρασκευή η «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια μειώνεται, με βραδείς ρυθμούς, ενώ εκατοντάδες είναι κάθε ημέρα οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή 7.463 νέα κρούσματα. Στην Αττική το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 2728 νέες μολύνσεις και στην Θεσσαλονίκη 749.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά)

Αιτωλοακαρνανία

Αχαΐα

Εύβοια

Ηλεία

Ηράκλειο

Ιωάννινα

Κορινθία

Λάρισα

Μαγνησία

Μεσσηνία

Πιερία

Ρόδος

Σέρρες

Τρίκαλα

Φθιώτιδα

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: