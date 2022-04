Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: Τα “ανήσυχα πόδια” και τα σημάδια κακοποίησης σε παιδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Φωτεινή Γεωργίου με την βοήθεια ειδικών, μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.



Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Ποια είναι η ευεργετική επίδραση του μάγκο στην υγεία μας;

Πόσο εύκολα μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας και να γίνουμε πιο αισιόδοξοι;

Πώς αντιμετωπίζονται τα «ανήσυχα πόδια» με φυσικοθεραπεία;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 30 Απριλίου, στις 12:00.

Ποια είναι τα σημάδια κακοποίησης, αναλόγως την ηλικία των παιδιών;

Πώς επιδρά η πολύωρη έκθεση σε οθόνες στο μικροβίωμα και στον μεταβολισμό μας;

Πώς φροντίζουμε σωστά το μικρό γατάκι που υιοθετούμε;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 1 Μαΐου, στις 12:00.





«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση –αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Σχολεία: Πώς θα λειτουργήσουν από την Τρίτη

Πισπιρίγκου - Τζωρτζίνα: η γιαγιά έκανε την καταγγελία στο “Χαμόγελο του Παιδιού”

Μητσοτάκης σε υπουργούς για εκλογές: Κάλπες στην ώρα τους - Όποιος θέλει, φεύγει