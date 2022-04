Life

“Άγριες Μέλισσες”: Νέα επεισόδια με ανατροπές, αποκαλύψεις και εκπλήξεις (εικόνες)

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις, στα επόμενα επεισόδια, της αγαπημένης σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Δευτέρα 2 Μαΐου

Επεισόδιο 105

Όλοι είναι ανάστατοι με την έκρηξη που προκάλεσε ο Βαρουξής στα γραφεία των Αβάντων. Μετά τη συνάντηση του Νικηφόρου με τη Ρένα, μπαίνει σε αμφισβήτηση ο μελλοντικός τους γάμος. Θα διαλυθεί; Ο Κωνσταντής, με τη βοήθεια του Λευτέρη, προσπαθεί να στηρίξει τη Δρόσω, μετά την απομάκρυνσή της απ’ την ταινία του Δάκη. Ο Ντούνιας συλλαμβάνει τον Λάμπρο, τον Προκόπη και τον Πέτρο για τη βομβιστική επίθεση. Ο Ξανθός εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να οργανώσουν τη δολοφονία του Ζάχου, ενώ το μέλλον του Διαφανίου προμηνύεται εφιαλτικό.

Τρίτη 3 Μαΐου - Επεισόδιο 106

Όλο το χωριό ανησυχεί για τη σύλληψη του Λάμπρου, του Πέτρου και του Προκόπη, ενώ ο Ζάχος αποφασίζει να εγκαταλείψει τις προσπάθειες και να -φύγει για την Κύπρο, παρά τις αντιδράσεις της Μάρως. Ο Ντούνιας αναγκάζεται από τον Ξανθό να τους απελευθερώσει για να εξυπηρετήσει τα σχέδιά του. Η Ασημίνα ανησυχεί για τον Πέτρο, ενώ ο Νικηφόρος τής εξομολογείται την αγάπη του. Ο Μελέτης ξεκαθαρίζει στη Ζωή και την Αιμιλία, τις προθέσεις του για την Κορίνα και καταλήγουν σε μια σιωπηλή συμφωνία. Το καφενείο γιορτάζει την αναχώρηση του Ζάχου. Ο Ακύλας, όμως, έχει άλλα σχέδια.

Τετάρτη 4 Μαΐου - Επεισόδιο 107

Ο Νικηφόρος εξομολογείται στην Ασημίνα την αγάπη του και τις αποφάσεις του. Θα δώσει η Ασημίνα μια νέα ευκαιρία στη σχέση τους; Ο Ζάχος προτείνει, τελικά, στη Μάρω να φύγουν μαζί στην Κύπρο, αλλά τα σχέδιά τους θα τα ματαιώσει η επίθεση του Ακύλα. Στη Νομαρχία, οι Σεβαστοί και οι υπόλοιποι μέτοχοι γνωρίζουν τον αντικαταστάτη του Ζάχου κι ενημερώνονται για την τελική απόφαση του Υπουργείου. Μια διαφορετική, όμως, βόμβα θα σκάσει στη ζωή του Διαφανίου.

Πέμπτη 5 Μαΐου - Επεισόδιο 108

Η Ασφάλεια αναζητά τον Ορφανίδη για την έκρηξη στο σπίτι του Λυκογιάννη. Ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή, μετά την απόρριψη των Καρυών, ζητάνε περισσότερο χρόνο από τους μετόχους, αλλά η Ρένα αρνείται να συνεργαστεί. Ο Δούκας με τη Μυρσίνη προετοιμάζουν τα παιδιά τους για την ήττα. Η Κορίνα ανακοινώνει στον Ακύλα τον χωρισμό της με τον Μελέτη, ο οποίος φεύγει από το σπίτι. Ο Δάκης ενημερώνει τη Δρόσω πως θα της κάνει μήνυση, ζητώντας τα λεφτά του, αλλά ο Νώντας έχει αντίθετη γνώμη.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Μαρία Κίτσου, Έλλη Τρίγγου, Δανάη Μιχαλάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Αναστάσης Ροϊλός, Γιώργος Γεροντιδάκης, Γιάννης Κουκουράκης, Μαρία Πετεβή, Παύλος Ορκόπουλος, Γιώργος Σουξές, Θεοφανία Παπαθωμά, Χρήστος Πλαΐνης, Αλίκη Αλεξανδράκη, Αμαλία Καβάλη, Κωστής Σαββιδάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Ελένη Καρακάση, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Γιώργος Ηλιόπουλος, Δανάη Λουκάκη, Γιάννης Βασιλώττος, Νίκος Λεκάκης, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Κωνσταντίνος Δανίκας, Μαρία Αντουλινάκη, Γιάννης Νταλιάνης.

ΣΤΟΝ Γ’ ΚΥΚΛΟ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΔΥΝΑMIKA ΚΑΙ ΟΙ:

Αιμίλιος Χειλάκης, Νίκος Κουρής, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Μαρία Καλλιμάνη, Λήδα Ματσάγγου, Κώστας Φιλίππογλου, Χρήστος Μαλάκης, Γιώργος Παπαπαύλου, Χρήστος Φωτίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Δημήτρης Τσίκλης, Στέλλα Ψαρουδάκη, Προκόπιος Νεράντζης, Βασίλης Μπούτσικος κ.ά.

