Ζελένσκι σε Τζιτζικώστα: Πάνω από 600 δις δολάρια οι απώλειες της Ουκρανίας

Ο Α. Τζιτζικώστας και ο Β. Ζελένσκι συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανοικοδόμηση της χώρας

Συζήτηση για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανοικοδόμηση της χώρας είχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι κ.κ. Τζιτζικώστας και Ζελένσκι συζήτησαν για την εξέλιξη του πολέμου, για την ανθρωπιστική και ενεργειακή κρίση που έχουν προκληθεί από τον συνεχιζόμενο πόλεμο, αλλά και για το μέλλον της Ουκρανίας. Η συζήτηση των δυο ανδρών έγινε στο πλαίσιο σύσκεψης των Περιφερειών και των Δήμων της Ουκρανίας (Congress of Local and Regional Authorities), με τη συμμετοχή του Ουκρανού Προέδρου, μελών της ουκρανικής κυβέρνησης, Περιφερειαρχών και Δημάρχων της Ουκρανίας. Βασικό αντικείμενο της συζήτησης ήταν η επόμενη μέρα των Ουκρανών πολιτών και η ανοικοδόμηση των ουκρανικών πόλεων, μετά το τέλος του πολέμου.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε στον Ουκρανό Πρόεδρο τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της Ευρώπης, αλλά και οι Ευρωπαίοι πολίτες για να παρέχουν αλληλεγγύη και βοήθεια στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό.

“Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος ενάντια στις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, που εκπροσωπεί τις 240 Περιφέρειες και τους 90.000 Δήμους της Ευρώπης, καταδικάζει τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν κατά αθώων πολιτών και κάθε Περιφερειάρχη και Δημάρχου, ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του πολέμου και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, με αυταπάρνηση και ηρωισμό. Οι συνάδελφοί μας αυτοί αποτελούν παράδειγμα ηγεσίας, μια πραγματική έμπνευση για την τοπική διακυβέρνηση. Ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών θέλω να είμαι σαφής: Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της ΕΕ ήταν δίπλα σας από την αρχή του πολέμου και δεσμεύομαι ότι θα παραμείνουν δίπλα σας, παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια και καλωσορίζοντας τα εκατομμύρια των Ουκρανών πολιτών, που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους καταφεύγοντας στις χώρες της ΕΕ. Πριν από λίγο καιρό γνώρισα στα σύνορα Πολωνίας και Ουκρανίας τα παιδιά και τις μητέρες τους, που τράπηκαν σε φυγή λόγω του πολέμου και δέχονται τη βοήθεια των ευρωπαϊκών δομών φιλοξενίας. Οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι της Ευρώπης ήταν και θα παραμείνουν δίπλα σας για όσο διάστημα χρειαστεί, αλλά και μετά τον πόλεμο, όταν θα αρχίσει η διαδικασία της επούλωσης των πληγών της χώρας σας”, τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Αναφερόμενος στο μέλλον και συγκεκριμένα στην ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων πόλεων της Ουκρανίας, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι “είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε να ξαναχτίσετε την Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να συγκεντρώσει εμπειρογνώμονες σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομίας και αειφόρου ανάπτυξης, από διάφορες ευρωπαϊκές Περιφέρειες και Δήμους γι’ αυτό το σκοπό. Οι Ευρωπαίοι Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι, καλωσορίζουν την πρωτοβουλία σας, Πρόεδρε Ζελένσκι, να συνομιλήσουμε για το κρίσιμο αυτό ζήτημα, που αφορά στο μέλλον της χώρας σας. Είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε. Είμαστε επίσης σε άμεση επαφή με τους Περιφερειάρχες και τους Δημάρχους της Ουκρανίας και συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους, για αυτό τον σκοπό. Είμαστε μαζί σας, σήμερα και πάντα. Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, το μέλλον της Ουκρανίας, περνά μέσα από τις τοπικές κοινωνίες, μέσα από τις Περιφέρειες και τους Δήμους”.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογράμμισε μεταξύ άλλων: “Παρότι η χώρα μάχεται ακόμη ενάντια στους εισβολείς, εμείς, ως κεντρική διοίκηση και αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με τους φίλους και εταίρους μας, οφείλουμε να προετοιμάσουμε το μέλλον, να προετοιμαστούμε για την αποκατάσταση του κράτους μας και για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων πόλεών μας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι απώλειες της Ουκρανίας από τον πόλεμο με τη Ρωσία έχουν φτάσει μέχρι στιγμής στα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Περισσότερα από 32 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα ζωτικού χώρου, περισσότερες από 1.500 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και περισσότερες από 350 ιατρικές εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές. Τεράστιες ζημίες υπέστησαν εκατοντάδες επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Περίπου 2.500 χιλιόμετρα δρόμων και σχεδόν 300 γέφυρες έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Το κυρίαρχο όμως είναι οι ανθρώπινες απώλειες και ο εξαναγκασμός των παιδιών και των γυναικών σε φυγή. Δεκάδες πόλεις και χωριά μας είναι πλέον κατεστραμμένα και θα απαιτηθεί τιτάνια προσπάθεια, προκειμένου να ξαναχτίσουμε τους οικισμούς μας, να ξαναχτίσουμε τις ζωές των Ουκρανών. Η Μαριούπολη, η Volnovakha, η Okhtyrka, Chernihiv, η Borodianka, θα χρειαστούν τη συνδρομή σας και την προσπάθεια όλων για να ξαναγίνουν οι πόλεις που όλοι γνωρίζαμε. Και ο ρόλος ο δικός σας, των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων θα είναι το κλειδί για το μέλλον της Ουκρανίας. Βασική μας αρχή είναι ότι ξαναχτίζουμε ολόκληρη τη χώρα, με την Ευρώπη και τον κόσμο, με τους ηγέτες των τοπικών κοινωνιών. Σήμερα, όλοι μαζί βάζουμε τα θεμέλια για μια συνεργασία ζωτικής σημασίας για κάθε πόλη και κάθε χώρα της Ευρώπης”.

