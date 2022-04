Αθλητικά

Open Madrid – Σάκκαρη: Νίκη με ανατροπή

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατάφερε να πάρει μια σπουδαία και δύσκολη πρόκριση στις «32» του τουρνουά.

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο5) πάλεψε και άντεξε την πίεση της Μάντισον Κις (Νο22), παίρνοντας την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του Madrid Open, επικρατώντας της Αμερικανίδας με 2-1 σετ (6-7, 6-3, 6-4).

Οι δύο τενίστριες προσέφεραν τρομερό θέαμα σε ένα φανταστικό παιχνίδι. Στο πρώτο σετ οι δύο αθλήτριες έδωσαν μία πραγματική μάχη και οδηγήθηκαν σε tie break, όπου αν και Μαρία Σάκκαρη έσβησε τρία set point της Αμερικανίδας, η Κις τελικά ήταν η μεγάλη νικήτρια έπειτα από 18 πόντους.

Στο δεύτερο σετ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέβασε το επίπεδό της και πήρε ένα καλό προβάδισμα με τρία σερί game, φτάνοντας στο 5-2 και κατακτώντας τελικά το δεύτερο σετ, για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα.

Το τρίτο σετ ήταν αρκετά ισορροπημένο. Η Μαρία Σάκκαρη μετά από δύο σερί game της Κις επέστρεψε και πήρε το προβάδισμα με 4-3 για να τελειώσει το σετ με 6-3 και να πάρει το εισιτήριο για τις «32» του τουρνουά.

Στο δεύτερο γύρο η Σάκκαρη θα βρει ξανά στο δρόμο της μία αθλήτρια η οποία θα βρίσκεται και αυτή γύρω στο Νο20 της παγκόσμιας κατάταξης. Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στη Λέιλα Φερνάντες (Νο20) και την Ντάρια Κασάτκινα (Νο23).

Πηγή: sport24.gr

