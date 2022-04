Οικονομία

Καταπατημένα Δημοσίου: Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

Τι πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι. Όσα πρέπει για να αποκτήσουν οριστικούς τίτλους κυριότητας.

Οριστική λύση στο μείζον ζήτημα των καταπατημένων και ανταλλάξιμων ακινήτων, το οποίο αφορά το δημόσιο αλλά και χιλιάδες καταπατητές της ιδιωτικής δημόσιας περιουσίας, έρχεται να δώσει σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την εξαγορά πάνω από 70.000 καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου και θα συζητηθεί σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο και στοχεύει σε εισπράξεις ύψους 1 δισ. ευρώ.

Το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί στις αρχές του καλοκαιριού θα δίνει τη δυνατότητα σε όσους κατέχουν καταπατημένα δημόσια ακίνητα να τα νομιμοποιήσουν, προκειμένου να αποκτήσουν οριστικούς τίτλους κυριότητας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα συγκροτηθεί επιτροπή όπου οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα εξετάζεται η νομιμότητα των ακινήτων. Σε περίπτωση που ορισμένοι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, θα συνεκτιμηθεί η προσφυγή.

Με τη νέα ρύθμιση οι κάτοχοι των δημοσίων εκτάσεων θα έχουν το δικαίωμα να εξαγοράσουν από το κράτος τις εδαφικές εκτάσεις που καταπάτησαν έναντι τιμήματος το οποίο θα υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και με ποσοστό έκπτωσης το οποίο θα κλιμακώνεται ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της κατοχής και το είδος του ακινήτου.

Για τον προσδιορισμό του ύψους του τιμήματος θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή θα είναι χαμηλό για τους οικονομικά αδύναμους, τις ευπαθείς ομάδες όπως πολύτεκνοι και ανάπηροι και για περιπτώσεις που στο καταπατημένο κτήμα έχει ανεγερθεί πρώτη κατοικία.

Το τίμημα ανάλογα με το ύψος του θα μπορεί να εξοφλείται σε δόσεις.

