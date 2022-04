Αθλητικά

Euroleague: Ο Ντουράντ στο Μονακό - Ολυμπιακός

Ο μεγάλος σταρ του NBA θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση, μετά από πρόσκληση του Μάικ Τζέιμς, με τον οποίο τους συνδέει στενή φιλία.

Μετά τον αποκλεισμό από τους Μπόστον Σέλτικς με «σκούπα» (4-0), ο Κέβιν Ντουράντ βρίσκεται σε διακοπές όπως βέβαια και οι Νετς. Έτσι, ο σταρ της ομάδας του Μπρούκλιν βρήκε την ευκαιρία να ταξιδέψει στην Ευρώπη και στο Μόντε Κάρλο για να παρακολουθήσει δια ζώσης το Game 4, ανάμεσα στη Μονακό και τον Ολυμπιακό, για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο φόργουορντ των Νετς συνδέεται με φιλία με τον αστέρα της Μονακό, Μάικ Τζέιμς, καθώς οι δυο υπήρξαν συμπαίκτες στη σύντομη θητεία του τελευταίου στην ομάδα του Μπρούκλιν πέρυσι (από τον Απρίλιο του 2021 έως το τέλος της σεζόν).

Την είδηση της παρουσίας του "ΚD" στη «Σάλα Γκαστόν Μεντεσάν» απόψε (22:00) μετέδωσε η γαλλική εφημερίδα "L'Equipe", αναφέροντας πως ο Μάικ Τζέιμς ήταν αυτός που προσκάλεσε τον Ντουράντ.

Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 της Μονακό και με νίκη απόψε κάνει το 3-1 και προκρίνεται στο φάιναλ φορ του Βελιγραδίου (19-21 Μαΐου). Στην περίπτωση που οι Μονεγάσκοι του Σάσα Ομπράντοβιτς ισοφαρίσουν σε 2-2, τότε η σειρά θα μεταφερθεί στο ΣΕΦ, για τον 5ο και τελευταίο αγώνα.

