Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεισμός έγινε ιδαίτερα αισθητός λόγω του μικρού εστιακού του βάθους. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, το απόγευμα της Παρσκευής, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός έγινε στις 17:01 σε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων και επίκεντρο 9 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της Μιαμούς Ηρακλείου.

Μέχρι στιγμής δεν έχιουν αναφερθεί ζημιές.