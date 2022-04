Life

Δίκη Λιγνάδη: Η κατάθεση – “καταπέλτης” του ηθοποιού Κώστα Φιλίππογλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατέθεσε φίλος του 27χρονου σήμερα Αλί, που είχε καταγγείλει τον σκηνοθέτη και ηθοποιό για τον βιασμό του σε ηλικία 16 ετών, καθώς και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Φιλίππογλου.

Απόλυτα βέβαιος ότι είδε τον Δημήτρη Λιγνάδη με δύο έφηβους στην Επίδαυρο τις ημέρες που ο κατηγορούμενος καταγγέλεται ότι βίασε τον δεύτερο μηνυτή, δήλωσε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Φιλίππογλου ο οποίος ολοκλήρωσε την κατάθεση του που είχε ξεκινήσει την προηγούμενη δικάσιμο.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός επανέλαβε σήμερα ενώπιον του ΜΟΔ ότι στις 24 με 26 Ιουλίου 2015, είχε δει τον άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου στην Επίδαυρο μαζί με δύο νεαρούς άνδρες, όπου ήταν και ο ίδιος, καθώς έμεναν στο ίδιο κατάλυμα.

«Τον κατηγορούμενο τον είδα το Σάββατο το μεσημέρι στο δωμάτιο του. Περνούσα από το δρόμο για να μπούμε στο αυτοκίνητο. Νωρίτερα, μαζί με τα δύο άτομα είχε συναντηθεί με φιλικό μου ζευγάρι. Τον είδαν μόλις έβγαινε με τα δύο αγόρια από το αυτοκίνητο και έμπαιναν στα δωμάτια. Χαιρετήθηκαν. Πηγαίνοντας κι εγώ στο αυτοκίνητο βλέπω τον κατηγορούμενο και τα δύο παιδιά που ήταν ήδη στο μπαλκόνι και κοιτούσαν τη θέα. Δεν τον χαιρέτησα. Ήταν δυο νεαρά αγόρια. Δεν μπορώ να συγκρατήσω φυσιογνωμίες, έχουν περάσει πολλά χρόνια» επανέλαβε σήμερα στο δικαστήριο ο μάρτυρας, που η κατάθεση του κλονίζει τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου ότι κατά τον χρόνο του καταγγελλόμενου βιασμού δεν βρισκόταν στην Επίδαυρο.

Ο μάρτυρας τόνισε πως η παρέα που είδε στην αργολική πόλη τού έκανε εντύπωση καθώς «υπήρχε μία φήμη αλλά δεν θα επεκταθώ γιατί ακριβώς ήταν φήμη. Θυμάμαι το γεγονός και την εικόνα, ενδεχομένως λόγω της φήμης να συγκράτησα την εικόνα» είπε και συμπλήρωσε πως «μου φάνηκε πολύ ιδιαίτερο και δεν φάνηκε μία απλή φιλική συνεύρεση. Δεν ήταν μια φυσιολογική φιλική παρέα λόγω της ηλικίας».

Πολιτική Αγωγή: Πως συμπεραίνετε ότι ήταν νεαρά αγόρια;

Μάρτυρας: Έτσι όπως τα είδα εκείνη την ημέρα μου φάνηκαν…ειδικά το ένα. Δεν θυμάμαι καθόλου φυσιογνωμίες, θυμάμαι ότι το ένα ήταν αφρικανικής καταγωγής και το άλλο όχι. Το πρώτο μου φάνηκε μικρό, λεπτοκαμωμένο, από την κατατομή του. Δεν ξέρω πως να το πω…

Πολιτική αγωγή: Ποια ήταν η φήμη;

Μάρτυρας: Ότι έλκεται από νεαρά αγόρια ανήλικα.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν μπορούν να βρεθούν αποδείξεις από το κατάλυμα για την επίμαχη διαμονή καθώς ο ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων -που έχει κληθεί ως μάρτυρας- δεν έκοβε παραστατικά, ούτε διατηρούσε κάποια βιβλία επισκεπτών.

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης του κ. Φιλίππογλου, η οποία αμφισβητείται ως προς την αξιοπιστία της από την υπεράσπιση του κατηγορούμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε να κλητευθούν στο δικαστήριο τα πρόσωπα που ήταν μαζί με τον μάρτυρα στην Επίδαυρο κατά τον επίμαχο χρόνο, πρόταση που δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο.

Κατάθεση έδωσε επίσης σήμερα και φίλος του πρώτου μηνυτή του Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος επιβεβαίωσε όσα ισχυρίζεται το φερόμενο θύμα για συναντήσεις που είχαν με τον κατηγορούμενο. Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος ήταν παροχικός με την παρέα των ανήλικων και υποσχόταν στον μηνυτή, ο οποίος ενδιαφερόταν για τον χώρο του θεάτρου και της μουσικής, να τον φέρει σε επαφή με επιφανείς καλλιτέχνες. Ο φίλος του μηνυτή, περιέγραψε και την συνάντηση στο σπίτι του Δημήτρη Λιγνάδη όπου, σύμφωνα με τον ισχυρισμό που προβάλουν οι δύο νεαροί, ο καλλιτέχνης τους είχε κεράσει αλκοόλ και χασίς και τους είχε προτείνει να συμμετέχουν όλοι σε σεξουαλικές πράξεις.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 11 Μαΐου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωκίδα: Πιστοί αποδοκίμασαν τον “παπαροκά” Νεκτάριο Μουλατσιώτη (εικόνες)

Σεισμός στην Κρήτη

Αφγανιστάν – Καμπούλ: Πολύνεκρη έκρηξη σε τζαμί