Καύσωνας με 48 βαθμούς σε Πακιστάν και Ινδία

"Φλέγονται" Ινδία και Πακιστάν. Θερμοκρασίες ρεκόρ και λειψυδρία. Ελλείψεις σε νερό και ρεύμα.

Διακοπές ρεύματος στην Ινδία και στο Πακιστάν επιδείνωσαν σήμερα τις συνθήκες ζωής εκατομμυρίων κατοίκων, που έχουν ήδη συνθλιβεί από ένα κύμα καύσωνα ρεκόρ που ειδικοί συνδέουν με την κλιματική αλλαγή.

Ο Μάρτιος και ο Απρίλιος που ήταν εξαιρετικά ζεστοί οδήγησαν σε μια εκτόξευση της ζήτησης ενέργειας στην Ινδία, και ιδιαίτερα στο Πακιστάν, αν και οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί δεν έχουν προσώρας αρκετό άνθρακα για να ανταποκριθούν στη ζήτηση.

Πολές πακιστανικές πόλεις υπέστησαν διακοπές έως και οκτώ ωρών την ημέρα την περασμένη εβδομάδα, ενώ αγροτικές ζώνες καταγράφουν διακοπές που φθάνουν τις 12 ώρες το 24ωρο.

"Υπάρχει μια κρίση ηλεκτρισμού και διακοπές σε όλη τη χώρα", δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας, Χουράμ Νταστγκίρ Χαν, κάνοντας λόγο για ελλείψεις και "τεχνικές βλάβες".

Η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε ορισμένα τμήματα του Πακιστάν, για να φθάσει τους 48 βαθμούς σε ορισμένες ζώνες του αγροτικού Σιντ την Τετάρτη, σύμφωνα με την πακιστανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι επιστήμονες δηλώνουν πως λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι καύσωνες είναι πιο συχνοί αλλά και πιο έντονοι.

Στην ινδική μεγαλούπολη Νέο Δελχί, όπου η θερμοκρασία έφθασε τους 43,5 βαθμούς Κελσίου σήμερα, οι αρχές εκτιμούν πως μένει "λιγότερο από μία ημέρα άνθρακα" στα αποθέματα πολλών θερμοηλεκτρικών σταθμών.

"Η κατάσταση σε όλη την Ινδία είναι καταστροφική", σύμφωνα με τον Αρβίντ Κετριουάλ, πρωθυπουργό του Δελχί, που προειδοποίησε για το ενδεχόμενο διακοπών ρεύματος στα νοσοκομεία και στο μετρό της πρωτεύουσας.

Η Ινδία ακύρωσε μάλιστα ορισμένα δρομολόγια επιβατικών τρένων προκειμένου να επισπεύσει τη διοχέτευση άνθρακα σε ηλεκτρικούς σταθμούς, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Στην Καλκούτα, στην ανατολική Ινδία, έπειτα από σειρά λιποθυμιών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, διανεμήθηκε στους επιβάτες νερό με γλυκόζη.

"Χωρίς βροχή εδώ και περισσότερο από 57 μέρες, η Καλκούτα είναι πιθανό να ζήσει την πιο μακρά περίοδο ξηρασίας αυτής της χιλιετίας", δήλωσε ο Σάντζιντ Μπαντιοπαντιάι του περιφερειακού κέντρου μετεωρολογίας.

Αυτή την εποχή του χρόνου, στις ορεινές περιοχές του κρατιδίου Χιματσάλ Πραντές, η βροχή, ο παγετός ακόμη και χιόνι πέφτουν συνήθως όμως εδώ και δύο μήνες δεν έχει πέσει ούτε σταγόνα και η θερμοκρασία καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Κατά συνέπεια, εκατοντάδες πυρκαγιές έχουν μετατρέψει πευκοδάση σε στάχτη, κυρίως γύρω από την Νταμαμσάλα, την πόλη όπου διαμένει ο Δαλάι Λάμα.

"Η πλειονότητα αυτών των πυρκαγιών είναι πυρκαγιές που εξαπλώνονται σε δάση με πεύκα, τα πιο ευάλωτα στις πυρκαγιές", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του Τμήματος Δασών του κρατιδίου, Ατζάι Σριβαστάβα.

"Τα σωστικά συνεργεία εργάζονται σκληρά προκειμένου να σβήσουν αυτές τις πυρκαγιές και επίσης για να σώσουν άγρια ζώα", πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως οι διασώστες χρειάστηκε να ζητήσουν τη βοήθεια των κατοίκων παραποτάμιων περιοχών.

Για τους μουσουλμάνους που τηρούν το Ραμαζάνι, η ζέστη έχει κάνει τη νηστεία πολύ επίπονη.

Μόλις δύσει ο ήλιος, οι πωλητές έκαναν ένα ανθηρό εμπόριο του Rooh Afza, ενός ροζ ζαχαρούχου ελιξηρίου που είναι πολύ δημοφιλές στην υπο-ήπειρο για να σβήνει τη δίψα.

Ο καύσωνας έχει οδηγήσει επίσης στο κλείσιμο των σχολείων ή στη μείωση του ωραρίου των μαθημάτων.

Στην Πάτνα, πρωτεύουσα του κρατιδίου Μπίχαρ, αυξήθηκαν τα επεισόδια ηλίασης τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο αριθμός των παιδιών που υποφέρουν από πυρετό, εμετούς και διάρροια.

Οι αρχές διέταξαν τη διακοπή των μαθημάτων στις 10:45 και συνέστησαν στον κόσμο να μην βγαίνει από το σπίτι το απόγευμα.

Μια πληγή για την οικονομία γιατί αν "οι άνθρωποι μένουν στα σπίτια τους στη διάρκεια της ημέρας, θα δυσκολευθούμε να κερδίσουμε τα προς το ζην", συνοψίζει ο οδηγός ρίκσο, Ραμεσάρ Πασουάν.

