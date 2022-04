Πολιτική

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Η αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις τουρκικές παραβιάσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απαντά ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την σωρεία παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη.

Του Θανάση Κ.Τσίτσα

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να πάρει θέση στο θέμα των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου από τα τουρκικά αεροσκάφη προτρέποντας Αθήνα και Άγκυρα να λύσουν τις όποιες διαφορές τους με συντονισμό και συνομιλίες.

H απάντηση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρμτεντ θέλει μια προσεκτική ανάγνωση καθώς δεν παίρνει σαφή θέση και ενώ μιλά ότι η κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα πρεέπει να γίνονται σεβαστές, από την άλλη αναφέρει στην γραπτή του δήλωση ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός και συζήτηση, όπου υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τα όρια του χωρικούεναέριου χώρου μιας χώρας. Ας σημειωθεί ότι η πάγια αμερικανική θέση είναι ότι θα πρέπει να συμπίπτουν το εύρος των χωρικών υδάτων με το εύρος του εναέριου χώρου.

Απαντώντας ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ερώτηση του ΑΝΤ1 για την σωρεία παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη ανέφερε σχετικά :

“Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες να σέβονται τον κυρίαρχο εναέριο χώρο άλλων χωρών και να χρησιμοποιούν κρατικά αεροσκάφη λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ασφάλεια της αεροπλοιας των πολιτικών αεροσκαφών. Όπου υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τα όρια του χωρικού εναέριου χώρου μιας χώρας, καλούμε σε συντονισμό και σε συζήτηση, και όχι σε ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θανατηφόρα ατυχήματα”.





Ειδήσεις σήμερα:

Φωκίδα: Πιστοί αποδοκίμασαν τον “παπαροκά” Νεκτάριο Μουλατσιώτη (εικόνες)

Σεισμός στην Κρήτη

Αφγανιστάν – Καμπούλ: Πολύνεκρη έκρηξη σε τζαμί